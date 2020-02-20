كيفية إزالة الماكياج دون مزيل الماكياج

إزالة المكياج مهمة ضرورية . سواء كنت ستعودين من حفلة في وقت متأخر من الليل أو حفل زفاف ، فإن إزالة المكياج هي إحدى خطوات العناية بالبشرة التي لا يمكنك تفويتها. المكياج الأكثر عنادا للإزالة هو أحمر الشفاه وكحل العين السائل. وإذا لم يكن لديك مزيل مكياج مفيد ، فلا تقلقي! يمكنك استخدام المنتجات العادية المتاحة في المنزل لتنظيف وجهك.

تعرفي عليها:

الزيت: نعم ، يمكن للزيت إزالة الماكياج. جربي زيت جوز الهند أو الزيتون لإزالة مكياج العين. استخدمي كميةضئيلة. ضع بضع قطرات على كرة من القطن واسحبي برفق على العيون والشفتين لإزالة المكياج.

الفازلين : طريقة أخرى لإزالة المكياج هي الفازلين. يساعد على إذابة الماكياج وهو آمن للاستخدام في جميع أنحاء منطقة العين.

الكريم المرطب: إذا لم يكن لديك زيت أو فازلين ، فيمكنك أيضًا استخدام كريم منتظم لإزالة المكياج. تمامًا مثل الزيت ، استخدمي كمية قليلة لمنع تهيج العينين.

زيت الأطفال: يمكن أيضًا استخدام هذا الزيت لإزالة المكياج. استخدمي كرة قطن مع بضع قطرات من الزيت وامسحي بها الماكياج.

بمجرد أن تمسحي مكياجك بالزيت أو الكريم أو الهلام ، يجب غسل وجهك. استخدم منظف لطيف لتنظيف وجهك بشكل صحيح واتبعي روتين العناية بالبشرة يومياً