كيفية إظهار الجانب الرومانسي لزوجك

إحدى أكبر مشاكل الزواج هي فقدان الرومانسية، فإن كنتِ تعانين من هذه المشكلة، فلا داعي للقلق، هناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها من أجل تعزيز وإظهار الجانب الرومانسي في زوجك، وإليكِ هذه الطرق:



1- تشجيعه

على الرغم من أن تقدير الزوجة لزوجها هو أمر ضروري، يصبح الأمر بالغ الأهمية عندما لا يكون الزوج في أحسن حالاته.

شجّعي زوجك، قدّري مجهوداته، بادري بالتقرّب إليه عبر مدحه والثناء عليه، وإخباره عن مدى تقدير دوره في حياتك وحياة أسرتكما، هذه الطريقة بمثابة مبادرة رومانسية يستجيب لها الرجال بسهولة، ويهرعون لإرضاء الزوجات، وبذل المزيد من أجلهن.



2- إغراؤه

هذا زوجك، لا مكان للخجل هنا، الرجال يحتاجون إلى الحب والإغراء ليشعروا بأن هناك ما يسعون لاصطياده، فلا تتردّدي في هذا.

الإغراء يكون عبر تهيئة البيت، مثل ترتيبه وتنظيفه، رش الزيوت المعطرة اللطيفة، تشغيل موسيقى هادئة، إشعال الشموع الرومانسية، وبالطبع الاعتناء بنفسك عبر الملابس المثيرة، والعطر المفضّل لزوجك.

افعلي ما سبق، وستفاجئين بردّ فعل رومانسي من زوجك، مهما بدا لكِ من قبل أنه أصبح بعيداً عن الرومانسية.



3- تحدّثي معه عن احتياجاتك

الرجال لا يفهمون التلميحات، خاصة في الأمور الرومانسية، لهذا تجنّبي التلميحات، واتبعي الأسلوب الصريح عند التحدّث معه عن احتياجاتك الرومانسية، فقط احرصي على ألا تكون لهجتك بصيغة الأمر أو التوجيه، وهذا عبر شرح أسباب احتياجاتك.



4- اجعليه على قمّة أولوياتك

إذا تركتِ العديد من الأولويات تنافس الرومانسية، فإن هذا يثبط حماسة الرجل.

أحد أكبر الأمور التي تنافس اهتمامك بزوجك هو الأطفال، فبالطبع لن تهملي أطفالك من أجل قضاء وقت مع زوجك، ولكن عليكِ تبديل الأولويات بخطّة ممنهجة ومتوازنة، من أجل رعاية أطفالك، مع عدم إهمال زوجك.