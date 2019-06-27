كيفية اختيار ألوان الطلاء المناسبة لغرف النوم؟

انتشرت درجات الكشمير في السنوات الأخيرة سواء في الديكورات، الموضة والماكياج لما تتميز به من لمسة أنثوية ومظهر ناعم. درجة التيل الأزرق من الدرجات التي تتناغم بشدة مع الكشمير وتمنح الديكور مظهر فخم وراقي وهي من الدرجات التي تعتمدها العديد من الفنادق الباريسية في أجنحتها وغرفها لأناقتها.

يمكنكِ تنسيق التيل مع الكشمير ودرجة الأخشاب الطبيعية. في حال اعتمدتِ درجة التيل أو الأزرق في طلاء الجدران حاولي التركيز على توزيع وحدات الإضاءة بشكل جيد واستخدام لوحات جدارية فاتحة واكسسوارت مبهجة حتى لا تبدو الغرفة قاتمة.

الرمادي والبيج

يمثل الرمادي والبيج درجتين من أهم الدرجات التي دائماً ما نجدها كقاعدة رائعة للطلاء في غرف المنزل وبالأخص غرف النوم. البيج والرمادي من الدرجات الهادئة والمتعادلة التي يُنصح باستخدامها في غرف النوم فهي درجات مريحة للعين وتساعد على الإسترخاء خاصةً الفاتح منها. يمكن استخدام مزيج من درجات الرمادي مع لمسة من البيج في الوسائد والمفروشات أو مظهر الأخشاب الطبيعي في الطاولات. حاولي اختيار افتح درجة للرمادي في دهانات الحوائط حتى لا تفقد الغرفة حيويتها. الوردي والسيمون من الدرجات التي يمكن تنسيقها مع مزيج الرمادي والبيج وكذلك درجة السلمون والمرجاني الفاتح.

الأرجواني والرمادي

البنفسجي بدرجاته من الألوان التي تربعت على عرش الديكورات في السنوات الأخيرة واستخدامه في غرفة النوم قد يُعد مغامرة كبيرة خاصةً مع درجاته الداكنة.

إذا كنتِ تفضلين الدرجات الداكنة فإن البنفسجي، الأرجواني، النبيذي مع الرمادي من اللوحات الأنيقة في غرفة النوم وتمنحها مظهر كلاسيكي جذاب. ينصح خبراء الديكور باستخدام درجات البنفسجي بحرص شديد في غرفة النوم حتى لا تبدو قاتمة ومزجها مع لمسة من الموف، اللافندر والليلك وكذلك الأبيض لمنحها لمسة حيوية ومشرقة.

الوردي والرمادي

درجة الوردي والرمادي من الدرجات المألوفة معاً ومزيجهما ناجح تماماً ولا يحتاج مجهود لتنسيقهما.

اشتهر مزيج الرمادي والوردي في الديكورات والأقمشة وهو من لوحات الألوان التي يسهل تنسيقها ويمكن استخدامها بطريقة كلاسيكية أو عصرية. أسهل طريقة لاستخدام هذا المزيج الرائع من الألوان هو دمجه في المفروشات كالوسائد، الأغطية خاصةً مع الفراش المبطن بخلفية بإحدى اللونين. يمكنكِ اعتماد الرمادي والوردي أيضاً في دهانات الحوائط، الأثاث أو أغطية الأرضيات.

الأزرق والأصفر في غرفة النوم

بالرغم من أن الأزرق من الدرجات الباردة والأصفر درجة دافئة إلا أن مزيجهما معاً سيمنحكِ إطلالة مدهشة في غرفة نومك. للدمج بين درجة الأزرق والأصفر في غرفة النوم تحتاجين لدرجات متوسطة بينهما للربط بينها وتنسيق لوحة ألوان متناغمة. الرمادي، الأزرق الفاتح والأزرق الأسود جميعها من الدرجات التي تساعد على نجاح مزيج الأزرق والأصفر. يمكنكِ اعتماد درجات مختلفة من الأزرق والأصفر في غرفة النوم كالأزرق الملكي مع الأصفر المستردة أو درجة التيل مع الأصفر الساطع وغيرها.

تنسيق الألوان هو الخطوة الأساسية عند اختيارك لديكورات المنزل، خاصةً غرف النوم لتحصلي على إطلالة متناغمة تساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر.

كيف أختار لوحة ألوان عصرية ومتناسقة لغرفة نومي؟

يتبادر هذا السؤال لدى الكثيرين خاصةً ممن يخططون للزواج وإعداد منزلهم للمرة الأولى. ويجيب خبراء الديكور عن هذا التساؤل بأنه برغم ارتباط الألوان الحيادية والمتعادلة بديكورات غرف النوم لسنوات طويلة لما تمنحه من شعور بالراحة والهدوء، إلا أنه مؤخراً أصبحت ديكورات وألوان غرف النوم تخرج عن الإطار التقليدي، فأصبحنا نرى درجات مثل الأصفر الزاهي، الأحمر، الأرجواني، التيل والأزرق وغيرها. ويؤكد خبراء الديكور أن تنسيق الدرجات واختيارها بشكل جيد هو العامل الأول الذي يمنحكِ ديكور ناجح.

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