كيفية استخدام الرمان لرفع طاقة فنغ شوي في المنزل عندما تسمع عبارة "فنغ شوي" ، قد لا تكون الفاكهة هي أول ما يتبادر إلى الذهن. ومع ذلك ، غالبًا ما يجلب ممارسو فنغ شوي رموز الطبيعة ، بما في ذلك النباتات والفاكهة ، إلى المنزل لدعوة اتصال أعمق بالطبيعة والدورات الطبيعية. أحد الجوانب الأساسية لفنغ شوي هو هذا الارتباط بالطبيعة ؛ يُترجم "فنغ شوي" في الواقع إلى "رياح" و "ماء" ، مما يدل على مدى أهمية هذه العناصر الطبيعية لبقائنا على قيد الحياة.

الرمان هو رمز ميمون في فنغ شوي بشكل خاص بسبب لونه وبذوره العديدة. غالبًا ما توجد في الزخارف الفنية الآسيوية والصينية ، وأحيانًا جنبًا إلى جنب مع رموز أخرى ذات مغزى من العالم الطبيعي.

كيفية استخدام الرمان لرفع طاقة فنغ شوي في المنزل

رمزية الرمان ومعناه في فنغ شوي

الرمان فاكهة حمراء على شكل كرة، وإذا سبق لك أن قطعت ثمرة رمان ، فستعرف أنها تفيض بمئات من البذور النابضة بالحياة التي تشبه الجواهر. تعطي هذه البذور الرمان معنى الخصوبة والنسل الميسور. يمكن أن يعني هذا الأطفال أو الأحفاد، ولكن يمكن أن ينطبق أيضًا على المشاريع أو الأفكار أو الطاقة أو العمل الذي تقوم به في العالم. يمكن أن يرمز أيضًا إلى فرص لترك إرث ذي معنى. تخلق الفاكهة أيضًا دورة حياة وانبعاث جديد ، من خلال الاحتفاظ بالبذور التي يمكن أن تؤتي ثمارها لاحقًا.

كيفية استخدام الرمان لرفع طاقة فنغ شوي في المنزل

اللون الأحمر

يرتبط لون الرمان ، الذي عادة ما يكون أحمر نابض بالحياة ، بطاقة النار. يرتبط عنصر النار بالإلهام والتقدير ، وهو لون منطقة الشهرة في فنغ شوي باغوا. يرتبط هذا بفكرة إنشاء مشاريع مزدهرة وناجحة في العالم ولديها الإلهام للقيام بذلك. اللون الأحمر هو أيضًا اللون الأكثر ميمونًا في فنغ شوي لأنه لون الحيوية. بمجرد النظر إلى لون فاكهة الرمان وبذوره ، يمكننا أن نشعر بهذه الحيوية. لونه نابض بالحياة لدرجة أنه يمكن استخدامه بالفعل لصنع الأصباغ. يعتبر الرمان أيضًا من الأطعمة الخارقة وغني بالعناصر الغذائية المفيدة والصفات الطبية.

كيفية استخدام الرمان لرفع طاقة فنغ شوي في المنزل

رمز ميمون

يوفر الرمان حلاوة أيضًا كفاكهة. في عصرنا الحديث ، من السهل جدًا الحصول على الفاكهة من السوبر ماركت ، ولكن عندما تم تطوير فنغ شوي في العصور القديمة ، كانت الفاكهة ثمينة للغاية. لم تكن لتتمكن من العثور على ما يقرب من العديد من مصادر الحلاوة التي يمكنك العثور عليها في الوقت الحاضر. حتى أن الرمان كان يستخدم كقربان في المعابد البوذية لأنه كان يعتبر ثمينًا للغاية. كما انه في الزخارف الصينية ، سترى غالبًا الرمان يشكل ثالوثًا من التفاح والخوخ. في حين أن الرمان يمثل العديد من الأحفاد ، فإن التفاح يمثل حياة سلمية وراضية ، والخوخ مرتبط بحياة طويلة. غالبًا ما يتم العثور على الرمان مقترنًا بسمكة ذهبية ، وهو رمز ميمون آخر.

كيفية استخدام الرمان لرفع طاقة فنغ شوي في المنزل

كيف تستخدم الرمان في منزلك؟

إذا كانت رمزية الرمان تبدو ذات مغزى خاص بالنسبة لك ، فقد ترغب في إحضار هذه الفاكهة إلى منزلك. فيما يلي بعض الطرق للقيام بذلك:

إلهام الرخاء والأفكار

إذا كنت ترغب في إلهام الرخاء والأفكار ، يمكن أن يساعدك الرمان على تنمية طاقة عنصر النار لدعم ذلك. جرب وضع سلة من الرمان أو صورة من الرمان في منزلك بهذه النية. يعد المطبخ مكانًا رائعًا لإضافة الرمان ، حيث يرتبط المطبخ بالثروة في فنغ شوي. يمكنك أيضًا وضع هذا الرمز في مكتبك أو مكان عملك ، إذا كنت ترغب في الاتصال بمزيد من الوفرة والإلهام في حياتك المهنية أو عملك.

تعزيز الخصوبة

نظرًا لارتباط الرمان بالخصوبة ، يمكن أن يكون رمزًا قويًا للعمل معه عندما ترغب في إنجاب طفل جديد إلى عائلتك. اعمل مع الرمان لدعم هذه النية ، ستحتاج إلى العثور على منطقة باغوا للأطفال في غرفة نومك ، والتي تسمى Dui باللغة الصينية. للقيام بذلك ، قف في المدخل الرئيسي لغرفة نومك المواجهة للداخل ، وتخيل شبكة ثلاثة في ثلاثة ممتدة فوق الغرفة. سيكون القسم الأوسط على الجانب الأيمن هو منطقة الأطفال. يمكنك وضع صور الرمان هنا بهدف دعم خصوبتك.

ازرع الرمان في حديقتك

إذا كان هذا مناسبًا لمناخك ، يمكنك أيضًا زراعة شجرة رمان! بهذه الطريقة ، يمكنك حقًا مراقبة دورات الطبيعة مع نمو الشجرة ، وستكون قادرًا على قطف الرمان الطازج الذي يمكنك أنت وعائلتك الاستمتاع به.

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