كيفية استخدام الطبعات البريّة في ديكور المنزل

تعشق فئة من الناس أشكال وطبعات الحيوانات، إلا أنها تتخوف من المبالغة في استخدامها في مفروشات واكسسوارات المنزل.

نعرفك بكيفية استخدام هذه الموضة في ديكور منزلك من دون تغيير تصميمه الأولي وبشكل يعكس قوة شخصيتك.

نقشات

ثمة الكثير من الأفكار التصميمية الملهمة التي يمكن تنفيذها من خلال نقشات الحيوانات الجريئة والرائعة، التي تضفي تميزاً واختلافاً ولمسة خاصة فيها شيء من البرية والتوحد مع الطبيعة، إذ تعد الحيوانات عنصراً مباشراً وحياً مستمداً من الطبيعة الأم.

تحديات كبيرة

ينضوي تضمين مطبوعات حيوانية غامقة لمشروع تصميم داخلي على تحديات كبيرة، لأنه في حالة عدم قيامك بذلك بشكل صحيح، قد يتحول التصميم إلى سيئ للغاية. تحتاج إلى دمج موضة تصميم 2019 المذهلة بأسلوب يناسب شخصيتك، ويمكن لعدد قليل من الأفراد أن يجرؤوا و«بصوت عال»، والبعض الآخر يضيف القليل من التفاصيل فقط. وفي كل الأحوال فإن مفتاح التصميم الناجح يعتمد على إيجاد توازن مثالي بين الروتين المذهل وفكرتك الأولية.

من ممل إلى مثير

يمكن للطباعة الحيوانية تحويل أي مشروع تصميم داخلي من ممل إلى مثير من دون إجراء الكثير من التعديلات في برنامج ومخطط التصميم. ويعتبر اتجاه التصميم هذا وسيلة ممتازة لتقديم توقيع فخم على الديكور. ومن خلال تخطيطات الأثاث والخلفيات الخاصة بالتركيبات الزخرفية، يمكن تقديم هذا النمط الشجاع لأي ديكور منزلي عبر العديد من الأساليب المختلفة.

أسس الاستخدام

• تتميز الطبعات البرية بالبساطة في الاندماج، ضمن أي تصميم داخلي فاخر عبر استعمال مجموعة واسعة من الألوان المحايدة والدافئة. قد تكون على شكل سجادة، كرسي، اكسسوارات مصنوعة يدوياً، أو أغطية السرير في غرف النوم والتي تبدو جميعها مدهشة في ديكور المنزل العصري أو بتنسيق Art Déco.

• تقديم قطعة أساسية جنباً إلى جنب مع تخطيط الأثاث المفضل لديك. قد تتمثل في كنبة متميزة مثلاً في غرفة الجلوس، أو ورق الجدران في غرفة النوم، كراسي حول الطاولة في غرفة الطعام..

• في حال لم تكن في وارد أي تصميم أو تخطيط Layout أثاث جريء، فلديك دائماً خيار دمج موضة التصميم هذه بالتفصيل. يجب ألا تكون الطبعات الحيوانية ماثلة في وجهك، بل يمكنك اعتمادها من خلال الوسائد التي ستضيف لمسة استثنائية لأي نوع من ديكورات غرف الجلوس.

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