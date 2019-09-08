كيفية استخدام العسل للتخلص من الرؤوس السوداء؟

اذا كنت تعانين من مشكلة الرؤوس السوداء فأنت لست وحدك، هناك الملايين من الفتيات اللاتي يعانين من نفس المشكلة. اذا جربت كريمات التخلص من الرؤوس السوداء ولم تنجح فلما لا تجربي هذه الطرق الفعالة باستخدام العسل.

العسل والليمون للتخلص من الرؤوس السوداء

المكونات:

عصير 1 ليمونة

2 ملاعق كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

الطريقة:

تخلط جميع المكونات في وعاء صغير.

ينظف الوجه جيدا

يوضع الخليط بلطف على الرؤوس السوداء

يترك ليستريح لمدة 10 دقائق

يغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد

تكرر العملية 2 مرات يوميًا.

الحليب والعسل للرؤوس السوداء:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الحليب

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من الحليب

الطريقة:

تخلط جميع المكونات معا

ينظف الوجه

يدلك الخليط بلطف على الوجه

يترك ليستريح لمدة 40 دقيقة

يشطف الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد

تكرر العملية 3 إلى 4 مرات في اليوم.