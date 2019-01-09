للزوجة الذكية.. طُرق تُساعدك على التعامل مع زوجك!‎

تحرص الزوجة الذكية دائماً على قول الكلام المعسول لزوجها

العلاقة الزوجيّة من الممكن أن تمرّ بمطبات ومراحل صعبة مثل الشعور بالملل، والفتور، والروتين اليومي، والمشاكل بين الزوجين، كل هذه الأمور من الممكن أن تؤثّر على الحب بين الزوجين، لكن المرأة الذكية تستطيع أن تسيطر على هذه الأمور السلبية وتجعل زوجها يحبها ويحب الجلوس معها بشكل دائم:

1- يحبّ الزوج المديح، لذا تحرص الزوجة الذكية دائماً على قول الكلام المعسول لزوجها وإخباره بمدى فخرها بتلك العلاقة بينهما، وأنه أقرب الأشخاص إليها، ويتعامل الرجال مع تلك الكلمات بمسؤولية تفوق مسؤولية العمل في بعض الأحيان، فيحرصون على إرضاء زوجاتهم بكل الأشكال، ولكن لكي تنجح تلك الكلمات يجب أن تكون صادقة وفي أوقات مناسبة بحيث يشعر الرجل بمدى صدقها.

2- بسبب طبيعة الأعمال والضغوط التي يمر بها الغالبية العظمى من الرجال فإنّهم يعودون للمنزل في أشد الحاجة إلى الراحة، وعلى الرغم من تقدير العديد منهم للمجهود الذي تبذله الزوجة في إدارة المنزل أو العمل، إلا أنّهم لا يستطيعون تقبّل التعامل مع المشاكل طوال الوقت في المنزل، مما يدفعهم إلى الخروج لأوقات أطول بشكل تلقائي، هنا يجب على المرأة إحسان التعامل مع زوجها بتهيئة المنزل للراحة قبل وصوله والحرص على الهدوء والكلمات الطيبة، ويفضل أن تستقبل المرأة زوجها بالترحيب مع الحرص على عدم إزعاجه لفترات طويلة إلا بعد أن ينال قسطاً من الراحة.

3- في الأوقات التي تجمع الزوجين يجب إعلام الزوج بالأمور الهامة التي تدور في المنزل والتي لها علاقة بالزوجة والأولاد، وذلك لأن الرجل يحب أن يشعر بالمسئولية وبأنه مدير دفة الأمور في المنزل، وفي حالة مشاركة الزوج أخبار عمله مع الزوجة يجب أن تحرص على أن تكون إيجابية في الاستماع والنصيحة والنقاش دون محاولات لفرض رأيي أو إشعاره بالملل وعدم الاهتمام.

4- احترام الزوج يجبره على أن يحترم زوجته ويقدّرها في المنزل وخارجه، خاصة أمام الضيوف من العائلة والأصدقاء، حيث إن الزوج سيبدأ في البحث عما يسعد زوجته بأية طريقة فيثني عليها أمام أهله وأهلها ولا يذكرها إلا بالخير.

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