كيفية التعامل مع مشكلة قلة الحيوانات المنوية

غالبية حالات العقم لدى الرجال ناتجة عن الإجهاد الناتج عن نمط الحياة

تشير الأبحاث إلى أن واحدًا من بين سبعة أزواج قد يواجه صعوبة في الحمل وفي نصف الحالات تكون خصوبة الرجال هي المشكلة.

غالبية حالات العقم لدى الرجال ناتجة عن الإجهاد الناتج عن نمط الحياة، ويبدو أن أغلب النصائح والدعم يتم توجيهها للنساء فقط ولكن أظهرت الأبحاث أن الرجال يحتاجون أيضًا عند إصابتهم بالعقم إلى الدعم.

خلال السنوات الماضية انخفض تركيز الحيوانات المنوية لدى الرجال بنسبة ٥٠٪ دون اكتشاف الأسباب ولكن تشير أغلب الدراسات إلى أن النظام الغذائي قد يكون له دور رئيسي في إلحاق الضرر بالجسم، بحسب ما نشره موقع "دايلي ميل" البريطاني.

يعد التعرض للحرارة من أكثر الأسباب في تعرض الرجال للعقم حيث إن البيئة المناسبة لإنتاج الحيوانات المنوية تقل بنحو ٤ درجات عن درجة الجسم لذلك لابد من مراعاة هذا الأمر عند الاستحمام، وأيضًا تجنب وضع جهاز الكمبيوتر المحمول على الجسم لأنه يزيد درجة حرارة الجسم بصورة كبيرة.

وجدت دراسة، أن اتباع نظام غذائي غني بأحماض الأوميجا ٣ الدهنية وبعض مضادات الأكسدة مثل فيتامين "ه" و "سي" وبيتا كاروتين والسيلينيوم والزنك وفيتامين "د" تؤدي إلي تكوين حيوانات منوية في حالة جيدة، كما كان لبعض الأطعمة مثل الأسماك والدواجن والحبوب والخضروات والفواكه أيضًا تأثيراً على جودة الحيوانات المنوية.

على العكس من ذلك فقد تبين أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم المصنعة والألبان كاملة الدسم والقهوة والكحول والسكر، له تأثير سلبي على إنتاج وجودة الحيوانات المنوية.

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