كيفية التفاوض بذكاء للحصول على زيادة راتب؟

لنكون صادقين، الجميع يتوقع الحصول على زيادة راتب جيدة عند الانتقال الى وظيفة جديدة. عندما تتحمل مسؤوليات جديدة ، فمن الواضح أنك ترغب في الحصول على تعويض وفقًا لذلك ، أليس كذلك؟ لكن مناقشة المسائل المالية أثناء مقابلة العمل يمكن أن يكون مهمة صعبة. تحتاج إلى طلب ما تعتقد أنه مُبرر دون أن تبدو جشعا أمام مدير التوظيف. وفيما يلي بعض النصائح الذكية المتعلقة بالمرتبات والتي ستساعدك على الخروج من هذا الموقف.

القيام ببعض الأبحاث في السوق

قبل طرح اي مبلغ محدد أو نسبة الزيادة على راتبك ، قم ببعض الأبحاث في المجال. تحدث إلى محترفين آخرين في مجالك ، وابحث في موقع الشركة وحاول معرفة نطاق رواتب الموظفين الذين لديهم أيضًا خبرة عمل مماثلة ، ومؤهل تعليمي ، إلخ.

فكر في توقعاتك

بناءً على البحث الذي أجريته ، قم بحساب وإيجاد النسبة المئوية للزيادة التي تتوقعها على مرتبك الحالي. أيضًا ، احسب المبلغ الذي تتوقع زيادته على راتبك.

التوقيت

حاول ابقاء النقاش حول مرتبك حتى نهاية المقابلة. سوف يمنحك ذلك الوقت لخلق انطباع جيد عن الشخص الذي يجري المقابلة ، والتحدث عن مهاراتك ، وإظهار كيف ستكون مناسبًا جدًا للدور الجديد ، وبعد ذلك ، سيكون من الأسهل بكثير التفاوض على راتبك.

تقديم الموضوع بالشكل المناسب

يجب أن تكون دبلوماسيًا بعض الشيء أثناء مناقشة راتبك وإثبات أنك لا تتوقع زيادة غير مبررة. تحدث عن إنجازاتك السابقة ، وكيف ستساعد خبرتك الشركة وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة. الأهم من ذلك ، لا تنسى إظهار مدى سعادتك بالدور الجديد وكيف تتوافق هذه الوظيفة مع أهدافك المهنية.

كن مستعدًا لبعض الأسئلة

إذا حاول صاحب العمل التفاوض على راتبك المتوقع فهذه علامة إيجابية ؛ لانه سيظهر فقط اهتمامه الشديد بتوظيفك. المفتاح هو أن تظل واثقًا وثابتًا ومستعدًا خلال العملية بأكملها وأن تجيب على كل سؤال بلباقة.