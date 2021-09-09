يمكن أن يكون الحفاظ على الشعر الطويل أثناء النوم أمرًا صعبًا بعض الشيء، فعندما يكون لديك شعر طويل، فإن النوم بدون الاهتمام به بشكل صحيح قد يؤدي بمرور الوقت إلى تكسر الشعر والكثير من الأضرار الأخرى.

ومن خلال هذه المقالة، سنتعرف على أهم أساسيات الحفاظ على الشعر الطويل أثناء النوم، بغض النظر عن نوع الشعر سواء كان مصبوغًا أو غيره، إلى جانب بعض النصائح المهمة الأخرى.

كيفية الحفاظ على الشعر الطويل أثناء النوم

- استخدمي غطاء وسادة من الحرير أو الساتان

في حال كنت من الأشخاص الذين يتقلبون كثيرًا في الفراش، فمن المؤكد أن شعرك يفرك بألياف الخيوط في وسادتك في كل مرة تتحركين فيها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إجهاد شعرك وتجعده وفي النهاية يمكن أن يسبب تكسر وتقصف الشعر.

لذلك، ينصح باستخدام غطاء الوسادة المصنوع من ألياف الحرير أو الساتان، لأنه هذا يقلل مقدار الاحتكاك بالشعر أثناء النوم، وقد تقلل هذه الأنواع من وسائد النوم تمدد وإجهاد بشرتك أثناء النوم مما يساعد على درء التجاعيد التي تسببها الشيخوخة، كما أن الساتان والحرير من الألياف المضادة للحساسية والمبردة على عكس القطن.

- عدم الاستحمام مباشرة قبل النوم

إذا كنت تنامين مع القليل من الرطوبة في شعرك، فقد يساهم ذلك في تكسر الشعر في الصباح، حيث تكون خيوط شعرك في أضعف حالاتها عندما تحتوي على الرطوبة، لذلك دائمًا يفضل غسل الشعر أو الاستحمام قبل وقت طويل من النوم حتى يكون هناك متسع من الوقت ليجف، أيضًا لا تنسي إنهاء الاستحمام بماء بارد للمساعدة على حبس الرطوبة في الشعر، وقد ترغبين أيضًا في تجفيف شعرك بالمجفف قبل النوم للحفاظ على شعرك منتعشًا وخالي من التشابك.

- لف الشعر في وشاح

قد يكون من الأفضل لف الشعر بوشاح من مادة الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك أثناء النوم، ومن خلال ذلك فأنت أيضًا تتجنبين أي رطوبة أو تعرق يمكن ان يتسبب في تطاير شعرك.

وفي الواقع، يعد النوم والشعر ملفوف في الوشاح أمرًا رائعًا خاصة إذا كنت تفضلين الاستيقاظ في اليوم التالي بتصفيفة شعر ناعمة ومستقيمة، كل ما عليك فعله هو تمشيط الشعر بعد الاستيقاظ وكل شيء بعد ذلك سيكون على ما يرام.

- تمشيط الشعر قبل النوم

من خلال تمشيط الشعر المتشابك قبل النوم، فأنت بذلك تحلين بشكل مسبق مشكلة الشعر المجعد والمتشابك عند الاستيقاظ، وليس من الضروري أن تستغرقي وقتًا طويلًا في تمشيط الشعر، كل ما عليك هو تمشيط الشعر بشكل اعتيادي في الليل ومن ثم النوم مباشرة.

- حماية أطراف الشعر باستخدام الزيوت الأساسية

يمكنك حماية أطراف شعرك من خلال استخدام الزيوت الأساسية قبل الذهاب إلى السرير، مثل زيت الأرغان، زيت اللوز، زيت الجوجوبا، أو حتى زيت جوز الهند، كل ما عليك فعله هو تثبيت شعرك بقطعة قماش، ومن ثم تدفئة بضع قطرات من الزيت في راحة يديك ومن ثم وضع الزيت على الشعر مع التركيز بشكل خاص على الأطراف، وهذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على الشعر الطويل من خلال منع الاحتكاك ومنع الأطراف المتقصفة قبل تفاقمها.

- تجديل الشعر قبل النوم

إذا كنت تريدين الاستيقاظ دون وجود تشابك في الشعر، فحاولي تجديل شعرك الطويل قبل النوم، وفي الواقع أي نوع من الضفائر سيفي بالغرض، سواء كانت ضفيرة واحدة أو عدة ضفائر صغيرة، وفي حال كنت ترغبين في منح شعرك حماية إضافية، يمكنك ترتيب الضفيرة كعقدة عليا على الرأس أو ببساطة لف الضفيرة وتثبيتها على الرأس بعيدًا عن مؤخرة العنق، وهذا سيحافظ على على الشعر خاليًا من العرق والرطوبة والاحتكاك.

- تشغيل مروحة أو مرطب في غرفة النوم

يمكن لأي شكل من أشكال الحرارة أن يزيل الرطوبة من الهواء ويؤثر على شعرك، لذلك حاولي الحفاظ على تدفق الهواء في غرفتك من خلال استخدام مروحة أو جهاز التكييف، حتى لا تتعرقين في الليل وتستيقظين بشعر مرطب، أيضًا يمكنك التفكير في استخدام مرطب لزيادة الرطوبة مرة أخرى في هواء غرفة النوم.

أشياء لا يجب فعلها مع الشعر الطويل

يمكن أن تكون الأشياء التي لا تفعلينها بشعرك في الليل مهمة جدًا مثل اتباع النصائح أعلاه، ونظرًا لأن الشعر الطويل عرضة للتكسر والتشابك، فمن المهم وبشكل خاص وضع هذه الأشياء في الاعتبار عندما تحاولين الحفاظ على خصلات أطول وهي:

- لا تنامي وشعرك على شكل ذيل حصان، يمكنك استخدام أساليب أخرى لربط شعرك مثل ربطة الكعكة، أو الضفائر

- تجنب وضع المشابك المعدنية أو المطاطية أهم طرق الحفاظ على الشعر الطويل قبل النوم

- لا تنامي بشعر مبلل، وحتى لو اضطريتي لفعل ذلك، فعلى الأقل قومي بتمشيط الشعر جيدًا قبل النوم

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