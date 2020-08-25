قد يشعر الزوجان بالملل بعد انتهاء مرحلة "شهر العسل"، الذي يعد أكثر أوقات العلاقة العاطفية إثارة ورومانسية.

هذه المرحلة عادة ما تستمر لمدة 6 أشهر إلى سنة في العلاقة. وبمجرد انتهاء شهر العسل، يبدأ أحد الشريكين أو كلاهما في الشعور بالملل. وقد يتجادلان كثيرًا وينتج عن ذلك الشعور في مدى صدق وجدية تلك العلاقة والمشاعر.

لكن يؤكد الخبراء في العلاقات على أن بداية جفاف المشاعر بعد شهر العسل أمر طبيعي، ولا يعني ذلك ضياع حالة الحب منهما. كما الناس -في هذه الحالة- بحاجة إلى بذل بعض الجهود الإضافية لتقوية العلاقة بمجرد انتهاء مرحلة شهر العسل.

ونقلاً عن "موقع حلوة" إليك كيفية الحفاظ على علاقة سعيدة بعد مرحلة شهر العسل:

1- الحرص على قضاء الوقت معًا، مهما كان حجم مسئولية أحد الشريكين أو كلاهما، عليك بتخصيص الوقت الكافي لتقضياه معًا مستمتعين بصحبة بعضكما البعض، وليكن مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أو كلما أتيحت الفرصة لفعل لذلك.

2- يمنح تواصلكما اليومي العاطفة جذوتها الدائمة، كما يجب التركيز على نوعية التواصل من خلال النقاش الإيجابي والصحي، كما يمكنك التحدث عن أي شيء مع شريك حياتك عبر الانفتاح والصدق بينكما.

3- يمكنك الاهتمام ببعض الأنشطة الجديدة لخلق ذكريات جديدة تعتزين بها. الانغماس في تجربة أشياء جديدة سوف تعطيك فرصة للخروج من منطقة راحتك مع شريك حياتك. كلاكما يستطيع ابتكار طرق جديدة للعلاقة.

4- عليك بتحفيزه لتحقيق طموحاته المهنية وغيرها، كما يفترض أن يبادلك نفس النهج لتحقيق أهدافك في الحياة. بهذه الطريقة يمكنكما مناقشة خططكما وأحلامكما، والنظر اليها بشكل مختلف.

5- بمقدرتك فعل الكثير من خلال جعل الإيجابية والتشجيع عنوان ونمط سائد بحياتكما، لأن السلبية تجعل دائما العلاقة سامة. امدحا وادعما بعضكما البعض بكل الطرق الممكنة.

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