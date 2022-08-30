كيفية شراء مصباح للطاولة الجانبية يمكن أن تكون مصابيح الطاولة زخرفية بقدر ما هي عملية. عند شرائها بعناية ، يمكن لمصابيح الطاولة المناسبة أن تصنع العجائب لمساحة معيشتك.

دليل شراء مصباح الطاولة هذا سيساعدك على اختيار مصباح يتناسب مع مساحة غرفك ويحتوي على الميزات التي تريدها وأكثر.

كيفية شراء مصباح للطاولة الجانبية

ما هو الارتفاع الذي يجب أن يكون عليه مصباح الطاولة؟

يعد اختيار مصباح الطاولة ذو الحجم المناسب جزءًا مهمًا من تزيين أي غرفة أو مساحة. يبدو مصباح الطاولة الذي يتم تغيير حجمه بشكل صحيح في الغرفة أفضل ويمنع الضوء من السطوع في عينيك. لذلك عند اتخاذ قرار بشأن ارتفاع مصباح الطاولة ، ضع في اعتبارك قاعدة مستوى العين.

كيفية شراء مصباح للطاولة الجانبية

مصابيح الطاولة لغرف المعيشة . عند الجلوس على الأريكة ، يجب أن يتماشى الجزء السفلي من الظل مع مستوى عينك بحيث لا يضيء الضوء مباشرة في عينيك .

. مصابيح الطاولة من الكراسي . تنطبق نفس القاعدة الأساسية أثناء الجلوس على كرسي. يجب أن يتماشى الجزء السفلي من الظل مع مستوى عينك .

. وضع مستوى العين من مصباح الطاولة . أثناء الجلوس في السرير ، يجب أن يصطف الجزء السفلي من غطاء المصباح حول مستوى الذقن. سيضمن هذا عدم تسليط الضوء مباشرة على عينيك .

. حجم غطاء مصباح الطاولة . اشترِ مصباح طاولة بغطاء أقل من عرض الطاولة. هذا يضمن عدم بروز الظل خارج الطاولة. وتذكر أنه لا توجد مساحة صغيرة جدًا لإضافة نمط إليها. استخدم مصابيح الطاولة الصغيرة للمساحات الصغيرة ، مثل طاولة المدخل أو منضدة المطبخ أو على منضدة الزينة .

. مصابيح طاولة بمنافذ USB ، وأضواء ليلية ، وميزات أخرى . مصابيح الطاولة هي عناصر زخرفية بالإضافة إلى حلول إضاءة عملية. عند التسوق لشراء مصابيح الطاولة ، ابحث عن اللون والتصميم بالإضافة إلى الميزات التي لا غنى عنها .

. مصابيح طاولة مع أضواء ليلية . إذا كنت تريد أن تضيء طريقك في الليل ، ففكر في شراء مصباح طاولة بإضاءة ليلية . توفر مصابيح الطاولة هذه إضاءة محيطة أو شاملة ، عند تشغيل جميع ميزات الإضاءة ، وإضاءة مميزة عند استخدام ميزة الإضاءة الليلية فقط .

. سلاسل سحب مزدوجة. مصابيح الطاولة التي تتميز بسلاسل سحب مزدوجة توفر لك مستويين من الإضاءة. قم بتشغيل كليهما للقراءة ، واستخدم واحدًا فقط لمشاهدة التلفزيون أو لإضاءة الغرفة العامة. بشكل عام ، يسهل الوصول إلى سلاسل السحب واستخدامها ، مما يجعلها خيارًا جيدًا بجانب السرير أو بجوار كرسي القراءة .

مصابيح بمنافذ USB . للحصول على طريقة سهلة لشحن الأجهزة الإلكترونية ، قم بشراء مصباح طاولة مع USB . تأتي مصابيح الطاولة هذه مع منفذ USB مدمج في قاعدة المصباح ، مما يسمح لك بشحن أجهزتك الإلكترونية دون استخدام منفذ تقليدي.

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