كيفية علاج الإسهال عندما تكون مصاب بكوفيد-19 

قد تواجه أعراض الجهاز الهضمي خلال إصابتك بكوفيد-19، وما يقدر بنحو 9 في المائة من الأشخاص الذين يصابون بكوفيد-19 قد يعانون من الإسهال كأول عرض.

ويمكن أن تسبب المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة في فيروس كورونا التهابًا في الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى براز مائي أو الإسهال بشكل عام كما هو معروف.

خصائص الإسهال في كوفيد-19

إذا كنت مصابًا بكوفيد-19، فقد يكون لديك الإسهال وحده كعرض، ولكن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 والإسهال أفادوا بأنهم يعانون أولاً من أعراض تشمل الحمى والسعال، وأولئك الذين أصيبوا بكوفيد-19 مع أعراض تشمل الإسهال عادة ما يكون لديهم أعراض أكثر حدة من أولئك الذين لا يعانون منها.

الملمس

ما يقدر بنحو 64 في المائة من الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 وأعراض الجهاز الهضمي لديهم براز مائي، لكن بعض الناس أبلغوا عن براز طري أو ناعم، ويمكن أن يشير برازك المائي إلى أنك تفقد قدرًا كبيرًا من ماء جسمك عبر البراز، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، لهذا السبب من المهم أن تبذل جهدًا للبقاء رطبًا عندما تكون مصابًا بالإسهال.

اللون الأصفر

الإسهال المرتبط بكوفيد-19 يكون باللون الأصفر، حيث يمكن أن تسبب الفيروسات الإسهال الأصفر لأن البراز يتحرك بسرعة كبيرة عبر الأمعاء، وعندما يتحرك البراز بوتيرة طبيعية، تكون أمعائك قادرة على امتصاص الدهون الموجودة فيه، ولكن عندما يذهب البراز بسرعة كبيرة، تبقى الدهون، وبالتالي يمنح وجود الدهون برازك لونًا أصفر.

اللون الأخضر

يمكن أن يسبب الإسهال مع كوفيد-19 البراز الأخضر بالطريقة التي يسبب بها البراز الأصفر (نقص تكسير الدهون)، حيث عندما لا تتحلل الدهون بشكل صحيح، يمكن أن يتسبب وجود الصفراء في البراز في ظهور الإسهال باللون الأخضر، والصفراء مادة تطلقها المرارة والكبد للمساعدة في هضم الدهون.

علاج الإسهال مع كوفيد-19

قد ترغب في التفكير في عدم تناول الأدوية المضادة للإسهال في وقت مبكر جدًا، حيث تعمل الأدوية مثل لوبيراميد وثنائي فينوكسيلات الأتروبين عن طريق التسبب في تحرك الطعام المهضوم بشكل أبطأ عبر أمعائك، وهذا يمنع التشنج والإسهال.

ولكن هذه الأدوية يمكن أن تبطئ أيضًا خروج كوفيد-19، وهكذا يمكنك بشكل أساسي الاحتفاظ بالفيروس في جسمك وجعل نفسك مريضًا لفترة أطول.

ونظرًا لأن كوفيد-19 لا يزال جديدًا إلى حد ما من حيث البحث، فلا توجد توصيات محددة لعلاج الإسهال الناجم عن الفيروس. بدلاً من ذلك، ينصب التركيز على العلاجات الشائعة الأخرى للإسهال.

وتشمل هذه التدابير ما يلي:

زيادة تناول السوائل للبقاء رطبًا

تناول مشروبات رياضية منخفضة الكربوهيدرات

تناول الأطعمة اللطيفة، مثل الخبز المحمص

الحصول على قسط كبير من الراحة

تناول الأدوية المضادة للأوعية الدموية

إذا كنت تعاني من جفاف كبير، فقد تحتاج إلى سوائل عن طريق الوريد

وللحفاظ على النظافة الجيدة ومنع انتقال العدوى، اتخذ الخطوات التالية:

تطهير المرحاض بانتظام

تغطية المرحاض وغسله بعد كل استخدام

عدم وضع أي ورق تواليت مستعمل في سلة المهملات

أسئلة متكررة حول الإسهال وكوفيد-19

إلى متى يستمر الإسهال عادةً عندما تصاب بكوفيد-19 ؟

في دراسة أجريت على 90 شخصًا أصيبوا بكوفيد-19 والإسهال، أفاد الأشخاص أن أعراضهم استمرت في المتوسط 5 أيام.

هل الإسهال COVID-19 يختلف عن الإسهال العادي ؟

يمكن أن يختلف إسهال كوفيد-19 عن الإسهال المنتظم من حيث سببه، حيث قد ينتج الإسهال المنتظم عن التعرض للبكتيريا مثل الإشريكية القولونية أو فيروسات مثل نوروفيروس، ولكن لا توجد أعراض مميزة للإسهال مع كوفيد-19 تختلف عن الإسهال العادي.

متى ترى الطبيب؟

في بعض الأحيان، يتطلب الإسهال أكثر من العلاجات المنزلية، لذلك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فيجب عليك زيارة الطبيب أو أخصائي الرعاية الصحية:

دم في البراز

تغيرات الحالة العقلية

آلام شديدة في البطن

الإسهال الذي يستمر لأكثر من يومين

أعراض الجفاف الشديد، مثل ضعف إنتاج البول

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