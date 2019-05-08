كيفية علاج الكدمات في المنزل؟

الكدمات هي نتيجة لنوع من الاصابات. عندما تتضرر الأوعية الدقيقة أسفل الجلد بسبب الإصابة المفاجئة ، فإن الدم ينحصر تحت الجلد. هذا يسبب تسرب الدم إلى الأنسجة المجاورة ويجعل الجلد يتحول إلى اللون الأسود البنفسجي، والذي يشار إليه بالكدمة.

قد يكون علاج الكدمات أمرًا صعبًا للغاية لأن الإصابة تكون تحت الجلد. علاوة على ذلك ، يعتمد مقدار الوقت الذي يستغرقه الشفاء تمامًا على حساسية بشرتك.

ولكن فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي تعتبر آمنة لعلاج الكدمات وقد تساعد في التخلص منها بشكل أسرع:

العلاج:

بمجرد إصابتك ، ضع ثلجًا على الكدمة لتقليل تدفق الدم في جميع أنحاء المنطقة. القيام بذلك يمكن أن يمنع الكدمات ويقلل من تورم المنطقة. ضع كيسًا من الثلج على الكدمة لمدة 10 دقائق. كرر نفس الشيء بعد 20 دقيقة.

جل الصبار

جل الصبار أو الألوة فيرا له خاصية مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف الألم. الجل ، عندما يوضع مباشرة على الجرح ، يسرع عملية الشفاء. كما أنه يساعد على الحد من تخثر الدم. استخدام هلام الصبار النقي في منطقة تورم للراحة.

الاناناس

تحتوي هذه الفاكهة على بروميلين ، وهو مزيج من الإنزيمات وله خصائص مضادة للالتهابات. يساعد هذا الإنزيم في علاج الكدمات والتورم عند وضعه على الجلد. يساعد استهلاك الأناناس الطازج أيضًا على التئام الجرح بشكل أسرع. في حال كان لديك حساسية من الأناناس ، يجب عليك تجنب هذا العلاج.

خل التفاح

خل التفاح هو عنصر آخر شائع في كل مطبخ. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وهو مفيد في علاج التورم. اخلط هذا السائل المخمر بالماء بنسبة 2: 1. الان انقعي قطعة قماش نظيفة في المحلول وقم بتطبيقه على المنطقة المصابة لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة.

زيت اللافندر

زيت اللافندر مفيد في الشفاء. هذا الزيت مقبول لجميع أنواع البشرة وهو آمن للاستخدام. في كوب من الماء البارد تضاف 2-3 قطرات من زيت اللافندر. انقع قطعة قماش نظيفة في الماء ، ثم ضعها على المناطق المصابة بكدمات.

النظام الغذائي للشفاء

بعض الأطعمة يمكن ان تؤثر أيضًا على مقدار الوقت الذي تستغرقه الاصابة للشفاء. تناول بعض الأطعمة يمكن أن يقوي الأوعية الدموية للجسم ويقلل من العلامة على الجسم، ومنها:

ثمار الحمضيات: البرتقال ، اليوسفي ، والليمون

الأطعمة الغنية بفيتامين k السبانخ ، البروكلي ، الخس ، فول الصويا ، الفراولة ، والتوت.

الفواكه مع الكيرسيتين الطبيعية: التفاح والبصل والكرز والخضروات الورقية الخضراء.

البروتين: الأسماك والدواجن والتوفو واللحوم الخالية من الدهن.