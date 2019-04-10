10 عصائر طبيعية تساعد على علاج الإمساك عند الأطفال

هل طفلك يتألم كثيراً من تكرار الإصابة بالإمساك، وتتخوفين عليه من كثرة إعطائه الملينات؛ خوفا من التعود عليها الدكتورة إيمان عبد العظيم «استشاري أطفال» تقدم أفضل 10 أنواع عصائر طبيعية لعلاج الإمساك عند الأطفال، وتضع بعض النصائح لتجنب إصابة الطفل بالإمساك.

احترسي من أن يطيل طفلك جلوسه على قاعدة الحمام لفترات طويلة أو قبل الأوان، هنا يكون الإمساك تعبيراً عن رفض الطفل لإصرار أمه على تعليمه عادات قبل أوانها، والجلوس أيضاً لفترات طويلة يصيبه بالإمساك، كما يمكن فحص فتحة الشرج واستشارة الطبيب المختص، فيمكن أن ينصحك بوضع بعض أنواع الزيوت على فتحة الشرج، وإذا لزم الأمر فقط يمكنك وضع لبوس جلسرين المتداول في الصيدلية، وعليك إعطاء الطفل بعض العصائر الطبيعية التي تساعد على علاج الإمساك وتشمل ما يلي:

1. عصير البرقوق: يحتوي البرقوق على كمية عالية من الألياف، كما يحتوي على مادة تسمى السليلوز، وتضيف المزيد من الماء إلى البراز.

2. الماء: عدم تناول الطفل ما يكفي من الماء، يسبب صعوبة في وجود حركة الأمعاء، وهو ما يسبب عدم انتظام حركتها.

3. عصير بذور الكتان: تحتوي بذور الكتان على كميات كبيرة من البذور القابلة للذوبان التي تسهل التبرز لدى الطفل.

4. عصير البطاطا الحلوة: الألياف في البطاطا الحلوة تحتوي على الليجنين والسليلوز، كلاهما ألياف غير قابلة للذوبان تضيف كميات كبيرة إلى البراز.

5. عصير الخرشوف: الخرشوف مفيد لصحة الأمعاء وتنظيم دورته؛ لأنه يحتوي على مواد حيوية تزيد من تواتر البراز.

6. عصير ثمار الحمضيات: تحتوي ثمار الحمضيات على كمية كبيرة من الألياف، مثل البرتقال والجريب فروت.

7. عصير الخضراوات الخضراء: تحتوي السبانخ والبروكلي وبراعم البروكسل على كمية عالية من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ك وفيتامين سي معاً، وهذه العناصر الغذائية والفيتامينات تضيف كميات كبيرة إلى البراز. هذا يجعل من السهل المرور عبر الأمعاء.

8. عصير منقوع التين: يشجع التين على حركة الأمعاء الصحية، ويزيد من كمية الألياف التي يمتصها الجسم.

9. عصير الأناناس: الأناناس غني بالألياف، ويمكن إضافته إلى معظم الوجبات؛ لأنها تساعد في تحريك الأشياء في الأمعاء، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ويحتوي العصير على إنزيمات نباتية تساعد في عملية الهضم.

10. عصير التفاح: تحتوي ثمرة تفاحة واحدة، غير مقشرة، على نحو 17 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها من ألياف البكتين الموجود في التفاح من قبل الجهاز الهضمي؛ للحصول على المزيد من الماء في القولون.