كل برج من الأبراج الفلكية لها طريقتها في التعبير عن الغضب والعصبية،نجد أن بعض الأبراج تمتلك القدرة على امتصاص الغضب وعدم الانفعال، والبعض الآخر مثل البركان الثائر.

برج الحمل هو أول برج في دائرة الأبراج، ويكون في موسم الربيع الذي ينعكس في شخصيته، برج ناري يستمد قوته من النار التى تضيء طريقه بأشعتها ويشعر بالقوة إذا استعملها بطريقة إيجابية وبالضعف إذا أساء استخدامها.

ومن صفات مولود برج الحمل أنه شخصية طيبة ومحبوبة، واثق بنفسه، يؤمن بذاته وقدراته، يحب إنجاز عمله بحماس وقدرة كبيرة على التحمل، يتمتع بالشجاعة والحزم، يحب أن يكون متميزا وإذا خير بين المال والشهرة فسوف يختار الشهرة.

كيف أتعامل مع غضب برج الحمل

عند غضب برج الحمل يجب عدم الرد بالمثل وبغض النظر عما يفعله لأن هذا سيجعله أكثر غضبا والمشكلة التي بينكم سوف تكبر.

حاول إظهار الاهتمام به من خلال معرفة ما يضايقه،وأطلب منه أن يتحدث عن مشكلته معك، وأنصت له باهتمام، فهذا يسهم في تهدئة غضبه قليلا ويتيح لك معرفة ما يغضبه والبحث عن سبل لإرضائه.

احذر، يجب عدم الانفعال، وأن تحافظ على هدوئك وتحدث بهدوء لتساعد على تهدئته، تصاعد انفعالك في تصرفاتك أو كلماتك يمكن أن يصاعد حدة التوتر داخله، والتي يمكن أن تتحول الى تصعيد الموقف بأكمله إلى مستوى أكثر حرجا و خطورة.

يفضل التعامل معه بلطق من خلال تلطيف الأجواء بإلقاء مزحة أو بالابتسام، لكن يتعين عليك انتقاء الوقت المناسب للقيام بذلك.

احذر من الصوت العالي، وحاول خفض نبرة الصوت، والتحدث معه بصيغة هادئة، وبشكل بطيء، مع تجنب الصراخ، حتى في حال الشعور بالغضب لما يجري؛ إذ سيعمل ذلك على التأثير العكسي على برج الحمل وإجباره على خفض مستوى حدة الحديث كنتيجة للتأثر بحديثك له.

لا تصرخ بوجه برج الحمل؛ لتفادي غضبه أكثر وأكثر

شاركه نفس المشاعر، واستمع إلى ما يقوله، والسماح له بالتحدث عن مشكلته لتظهر تعاطفك بشكل فعال، كرر ما كان يقوله، واظهر اهتمامك بطرح الأسئلة، اسأل أسئلة مفتوحه عن ما اغضبه لتظهر اهتمامك باسباب غضبه وتعطيه الفرصه للاسترسال فى شرح ما يشعر به، فذلك سيشعره ان هناك من يتفهم لماذا هو غاضب ويساعد فى تهدئته.

الانتباه للغة جسده، وشاهد رد فعل كلماتك عليه، اذا انسحب او تفاعل سلباً مع كلماتك أو عبارات معينة، لا تكررها .

لا تقف مباشرة أمامه ولا تقف فى مواجهته وحجب الرؤية امامه؛ فهذا قد يجعله يشعر بأنه مهدد وربما يزيد غضبه.

الابتعاد عن الجدال مع الشخص إذا كان يقول شيئا غير صحيح، قد ترغب في مواجهة هذه الاقوال، انتظر عندما يهدىء، لانك اذا فعلت ذلك فى هذا الوقت قد تزيد من غضبه.

امتصاص وتقبل غضبه سواء كان محقا أم لا، ولا تحاول المناقشة معه، حتى تشعر أنه بدأ يهدأ، وبدأ في التحدث بعقلانية.

غالبا يكون ما يريده الشخص الغاضب هو التعبير عن هذا الانفعال، لهذا يجب أن تستمع إليه باهتمام واتركه حتى ينهي حديثه، ثم حاول أن تناقش أو تتحدث معه، لربما كان الأمر سوء تفاهم.

يجب أن تتفهّم الأسباب وراء غضبه، مع تحترام تلك الأسباب هل هي تستحق هذا الغضب أم لا.

صفات برج الحمل الرجل

متحمس، شغوف، معنوياته مرتفعة دائماً.

يشعر أنه مضطر لأن يقدم ذاته بصورة الرجل القوي الذي لا يهاب شيئاً.

يهب لحماية ونجدة المرأة الضعيفة، حتى ولو لم تكن بحاجة الى ذلك فعلاً. يغوص في علاقة جديدة وهو مغمض العينين دون أن يفكر الى أين يمكن أن تأخذه.

وقد تجرح كرامته إذا جرى صده، لكنه سرعان ما يتمالك نفسه، ويمتطي صهوة حصانه، بحثاً عن حبيبة جديدة.

ما دام مؤمناً بأن هذه المرأة هي توأم روحه، فإنه يحملها الى عالم رائع، فيه الاهتمام والحب وتحقيق الرغبات.

لكنه ما إن يكون متزوجاً ورب أسرة، لكن تولي المسؤولية والاخلاص، ليسا من شيمه الاساسية، وكذلك النضج الفكري والعاطفي.

صاحب طبيعة حامية جداً وشغوفاً, ولا يوازيه حماسة وإثارة أي برج آخر.

يصعب عليه الإنتظار، فهو يود الحصول على ما يرغب به فوراً.

شديد المفاخرة بمواهبه وقدراته

متسلط وأناني

إذا نجحت المرأة في الحفاظ على اهتمامه بها، تعيش معه سنوات طويلة من المتعة.

صفات برج الحمل المرأة

حساسة جداً،تجاه النقد، وخصوصاً في العلاقة الحميمة.

في حين تجرح أحاسيسها، يصير من الصعب مواصلة الطريق معها.

المرأة تهوى الحرية، لكنها، حين تلتزم التزاماً صادقاً بشخص قادر على المحافظة على اهتمامها تخلص له إلى الابد.

امرأة عصرية، قادرة على أن تحصل على كل ما تريد.

تملك الوقت الكافي للقيام بكل الاعمال التي تعتبرها مهمة وهي من أكثر النساء استقلالية وتحرراً.

لا يمكنها أن تعيش وحيدة لفترة طويلة.

تجمع حولها الكثير من الاصدقاء والاحبة بذكائها ودفئها وجاذبيتها.

قد يجد البعض أن حب المرأة من برج الحمل للسلطة واستلامها دفة القيادة بشكل سريع، يتنافيان مع صفاتها الانثوية، لكنها في الحقيقة تبحث دائماً عن التحدي.

يصعب عليها أن تمارس دور الزوجة الخاضعة، التي تبقى أسيرة البيت. مع أنها لا تتمتع بصفات الامومة المتعارف عليها, تكون أماً ممتازة.

تضع كل طاقتها في خدمة أولادها. تحب المرأة الحمل الحب,

من الافضل للرجل أن يكسب احترامها، لا أن يحاول السيطرة عليها.

في الحب تشبه هذه المرأة الكرة النارية,

من صفات برج الحمل المرأة كثيرة الشغف وأفضل السبل لإشعالها، يكمن في امتداحهاوإرضاء حبها لذاتها، شرط أن يكون المديح صادقاً وإلا أعطى عكس المطلوب منه.

​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022