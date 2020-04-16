كيف أخفف من ألم التسنين عند الطفل الرضيع؟

لا شك أن مرحلة التسنين هي من أصعب المراحل التي قد يمر بها الطفل ويشعر بها الأهل أيضاُ، فبعض الأطفال يعانون من ألم حاد، نوبات بكاء، اسهال بالإضافة الى التوقف عن تناول الطعام وخسارة الوزن، لذلك نقدم لك بعض النصائح لتخفيف من ألم التسنين:

استخدام المناشف المبللة. ضعي بعض المناشف الصغيرة في وعاء مليء بمكعبات الثلج والماء البارد. قومي بعصر المنشفة للتخلص من الماء الزائد واعطها لطفلك ليعض القماش المبلل والبارد، فإن نسيج المنشفة الباردة سيريح لثته ويخفف من آلام التسنين.

استخدام العضاضة. قومي بوضع العضاضة في وعاء من الماء البارد واغلقيه بإحكام ثم ضعيه في الثلاجة واتركيه ليبرد واعطيها لطفلك، فمادة السيليكون الباردة في المسكنة ستخفف ألم لثة طفلك المتورمة وستشعره بالراحة.

استخدام بعض أنواع الأطعمة الصلبة. إذا تعدى طفلك عمر الـ 8 أشهر ولا توجد أي خطورة عليه من الاختناق، قدمي له شريحة من التفاح البارد أو الخيار، فإن الضغط على لثته من خلال تناوله الفواكه والخضروات سهلة القضم سيريحه من الألم، كما أنها أيضاً وجبة خفيفة لذيذة وصحية.