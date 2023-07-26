من أعظم الأشياء في حياة المرأة هو أن تسمع نبض جنينها لأول مرة، فالحمل هو روح خُلقت من روحها، فما إن تجتاز شهرها الأول تبدأ تسأل نفسها، كيف أعرف أن الجنين فيه نبض بالشهر الثاني؟ وتبدأ هنا رحلة الترقب لانبعاث الحياة في جنينها، وتبحث عن الوسائل والأساليب التي تمكنها من سماع تلك النبضات، فتبعث فيها الأمل والانتظار لرؤية صغيرها بين يديها بعد انتهاء مراحل تكوينه؛ ومن هنا سنبين لك سيدتي كل المسائل المتعلقة بظهور النبض من عدم ظهوره، وما هي الأشياء التي تؤثر على ذلك، بالإضافة لتفاصيل مهمة تستطيعين أن تأخذي منها فكرة واضحة ومعلومات صحيحة حول قلب ذلك الكائن الصغير في أحشائك.

كيف أعرف أن الجنين فيه نبض بالشهر الثاني؟

يظل هذا السؤال من أكثر الأسئلة تداولاً بين النساء لذا سيدتي، وبعد اختبار الحمل الإيجابي، يوصي دائما طبيبكِ بفحص مبكر للحمل بالموجات فوق الصوتية بشكل دوري، خصوصاً في تعرضتِ للإجهاض من قبل، أو حملتِ خارج الرحم، أو في بعض الحالات الطبية التي تستدعي المتابعة، وفي الغالب يبدأ نبض الجنين في الأسبوع السادس من الحمل.

كم تبلغ معدل ضربات قلب الجنين في الشهر الثاني من الحمل؟

إن معدل ضربات قلب طفلكِ في الأسبوع السادس أو السابع، تتراوح بين 90 إلى 110 نبضة في الدقيقة، وبحلول الأسبوع التاسع من المقدر ان تصل ضربات قلب طفلك من 140 إلى 170 نبضة في الدقيقة.

متى يتشكل قلب الجنين؟

ذكرنا سابقاً أن السيدة في حالة الحمل الأولى تخطر لديها الكثير من الأسئلة، وتكون بانتظار سماع نبض جنينها بفارغ الصبر، ولا تمل من مراجعة العيادة الطبية لإجراء اختبار الموجات فوق الصوتية، حيث في الحالة الطبيعية للحمل، أي إذا لم تشتكي المريضة من أي مشاكل أخرى، فيمكنها في الأسبوع السادس من الحمل سماع نبضات قلب جنينها، حيث يبدأ قلب الجنين بالتشكل في الأشهر الثلاث الأولى وفي مرحلة تطور مستمر.

ما هي أسباب ضعف نبضات قلب الجنين؟

من الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنكِ سيدتي معرفة أسباب ضعف نبض قلب جنينكِ، أو حول كيف أعرف أن الجنين فيه نبض بالشهر الثاني، لذا نخبركِ أن هناك أسباب عديدة لضعف نبض قلب الجنين منها:

1- تشوهات خلقية في قلب الجنين.

2- انخفاض ضغط الدم عند المرأة الحامل.

3- تمزق الرحم.

4- انفصال المشيمة.

كما يوجد أسباب أخرى تتعلق بنقص التغذية، حيث يجب على الحامل اتباع نظام غذائي صحي، وأسباب تتعلق بنقص وصول كمية الأكسجين المناسبة، لذا يجب على الحامل الابتعاد عن التدخين والكافيين والكحول.

لماذا لا أستطيع سماع نبض الجنين؟

أغلبية النساء تتمكن من سماع نبض جنينها في الشهر الثاني من الحمل، أي الشهر الثاني من اختبار الحمل باختبار الأمواج فوق الصوتية، ويبدأ النبض من 90 إلى 110 نبضة في الدقيقة خلال الأسابيع الأولى من الحمل، ويزداد من 140 إلى 170 نبضة في الدقيقة في الأسبوع التاسع والعاشر من الحمل، ولكن قد لا تتمكن بعض السيدات من سماع نبض الجنين في أول فحص بالموجات فوق الصوتية، وذلك يرجع إلى السبب الأكثر شيوعا وهو الحمل المبكر، بالإضافة لوجود أسباب أخرى مثل وجود رحم مائل، أو البطن كبير، أو أن يكون الجنين أبعد مما تعتقدين.

متى يصبح مستوى النبض طبيعي؟

بالإضافة للإجابة على تساؤلكِ سيدتي كيف أعرف أن الجنين فيه نبض بالشهر الثاني، وغيرها من التساؤلات يجب أن تعرفي مستوى نبض جنينكِ الطبيعي، حيث يصبح مستوى النبض طبيعي بين 110 إلى 160 نبضة في الدقيقة، وذلك في الثلثين الثاني والثالث من الحمل.

هل يمكن أن نسمع نبض الجنين بأذنينا؟

يعد سماع دقات قلب الجنين أمر صعب، إن لم يكن مستحيلاً على الأذن البشرية، وللإجابة حول تساؤل كيف أعرف أن الجنين فيه نبض في الشهر الثاني، نقول بأن الأطباء يستخدمون أجهزة الموجات فوق الصوتية عن طريق المهبل، أو الموجات ثنائية الأبعاد فوق الصوتية، أو ثلاثية الأبعاد على البطن لسماع موجات الجنين ورؤيته لتحديد حجمه، وأعضائه ومتابعة نموه خلال فترة الحمل، فيمكن سماعه بسماعة الطبيب من بداية الأسبوع العاشر تقريبا.

هل عدم سماع نبض الجنين في أول عشر أسابيع من الحمل أمر طبيعي؟

قد يكون عدم سماع نبض الجنين في أول عشر أسابيع من الحمل أمر طبيعي بالنسبة للسيدات اللاتي يعانين من تأخير في الحمل كما أفادت الدراسة الحديثة، وتشعر بعض الحوامل بنبض في المعدة عند الحمل، ويشبه هذا الشعور نبضات قلب الجنين، ولكنه ليس إلا عبارة عن مجرد نبض في الشريان الأورطي البطني، عند زيادة كمية الدم في الجسم بشكل زائد عن الطبيعي أثناء فترة الحمل، مما يؤدي إلى زيادة كمية الدم الذي يتم ضخها مع كل نبضة، والذي يجعل النبض في الشريان الأورطي البطني وضوحاً بشكل كبير، لذا لا يعتبر الشعور بهذا النبض إجابة للتساؤل حول كيف أعرف أن الجنين فيه نبض بالشهر الثاني.

ما هي أسباب توقف نبض الجنين بالشهر الثاني؟

كما تتساءل معظم السيدات حول كيف أعرف أن الجنين فيه نبض بالشهر الثاني يراودهن أيضاً تساؤل حول أسباب توقف نبض الجنين ومن أهمها:

1- اختلاف زمر الدم بين الأب والأم.

2- نقص بكمية الأكسجين الواصلة إلى الجنين.

3- إصابة الحامل بفقر دم شديد أو بعض الأمراض المزمنة.

4- تناول الحامل كمية كبيرة من الأدوية التي تعالج الاكتئاب، أو المهدئات، ونصيحة لكل سيدة حامل استشارة طبيبها بشأن أدويتها.

5- انقطاع المشيمة عن الرحم.

كما يوجد أسباب أخرى تتعلق بالتهابات حادة تصيب الرحم.

ما هي أعراض توقف نبض الجنين في الشهر الثاني؟

أولاً نقول لكل من يسأل هل الأم تحس بنبض الجنين في الشهر الثاني بأن الأم الحامل تشعر وتحس بجنينها طيلة فترة الحمل وتشعر بنبضه وكذلك تشعر إذا توقف نبض الجنين ولكن للتأكد نذكر بعض الأعراض التي تظهر دلالة على توقف النبض ومنها:

1- أكثر العلامات الشائعة نزول إفرازات على شكل كتل متجمدة من المهبل.

2- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل غير معتاد.

3- نزيف مهبلي على شكل بقع دم.

4- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

5- الشعور بألم شديد في البطن قد يمتد إلى أسفل الظهر.

6- الشعور بالتقيؤ بشكل مستمر.

في ختام مقالنا، وكما كل نهاية مقال ننصح دائماً بمراجعة الطبيب المختص، واتباع إرشاداته، والمبادرة بسرعة للعيادة عند حدوث أي طارئ، أو تغيير ما تشعرين به عادة، ونتمنى أن نكون قدمنا المعلومات المفيدة، وأجبنا على معظم الأسئلة التي تدور حول نبض الجنين، وبالأخص حول كيف أعرف أن الجنين فيه نبض بالشهر الثاني، مع تمنياتنا بالسلامة التامة لجميع السيدات الأمهات العزيزات.