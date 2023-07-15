إنّ أيام التبويض هي الخيار الأمثل على الإطلاق للجماع بغرض زيادة فرص الحمل؛ لذلك تتساءل السيدات كثيرًا عن كيف أعرف أيام التبويض انتهت؟ وذلك ما سيتم طرحه من خلال هذا المقال، بجانب هل التبويض يحدث أكثر من مرة في الدورة الشهرية الواحدة أم لا؟ بالإضافة إلى بيان فرص حدوث الحمل قبل وبعد أيام التبويض.

أيام التبويض كم عددها

إنّ عدد أيام التبويض تختلف باختلاف مدة الدورة الشهرية للمرأة، حيثُ تتراوح بين 1-7 أيام تبدأ قبل موعد الحيض بحوالي 14 يومًا، علمًا أنّ أيام الإباضة هي الأيام التي ترتفع فيها نسبة الخصوبة عند المرأة، لذلك تُعد من أنسب الأوقات لنجاح عملية الإخصاب وحدوث الحمل، وفي تلك الأثناء تختلف نسبة حدوث الحمل كما هو موضح في النقاط التالية:

قبل 5 أيام من فترة التبويض: 0.4% إلى 7%.

0.4% إلى 7%. قبل 4 أيام من التبويض: 8% إلى 17%.

8% إلى 17%. قبل 3 أيام من التبويض: 8% إلى 23%.

8% إلى 23%. قبل يومين من التبويض: 13% إلى 29%

13% إلى 29% قبل التبويض بيوم واحد: 21% إلى 34%.

21% إلى 34%. أيام التبويض: 8 إلى 33%.

8 إلى 33%. بعد مرور يوم على التبويض: 0.8% إلى 11%.

0.8% إلى 11%. بعد مرور يومين على الإباضة: 3% إلى 9%.

كيف أعرف أيام التبويض انتهت

ليس من الصعب التوصل لموعد أيام الإباضة شهريًا لمعرفة وقت انتهائها، وذلك عبر الحسابات التقليدية التي تعتمد على موعد بدء الدورة الشهرية ومدتها، ومن خلال التالي سيتم طرح أسهل طريقة لحساب أيام التبويض بالخطوات إجابةً على سؤال كيف أعرف أيام التبويض انتهت:

الحساب التقليدي

وذلك من خلال جملة من الخطوات نذكرها في النقاط التالية:

تدوين تاريخ اليوم الأول للدورة الشهرية الأخيرة، وذلك في حال كانت منتظمة.

إضافة 28-30 يومًا على ذلك التاريخ.

بذلك يكون قد تم التوصل موعد الدورة الشهرية التالية.

أيام التبويض تبدأ من اليوم الـ12 حتى اليوم الـ18 خلال تلك الفترة التي تمتد من اليوم الأول للحيضة الأخيرة، حتى اليوم الأول من الحيضة التي تليها.

جهاز توقع الإباضة المنزلي

يُمكن عبر جِهاز توقع الإباضة المنزلي التوصل للموعد وبدقة، وذلك من خلال استخدامه قبل يوم أو يومين.

جهاز الكشف عن البروجيسترون

إنّ ارتفاع نسبة هرمون البروجيسترون في جسم المرأة دليل على أنّ أيام الإباضة انتهت.

تتبع درجة حرارة الجسم

ارتفاع درجة حرارة الجسم بحوالي 0.4 درجة لمدة لا تقل عن اليومين إشارة على أن فترة الإباضة قد انتهت.

حاسبة فترة الإباضة والخصوبة

يُمكن التوصل لأيام التبويض من خلال الحاسبة الإلكترونية، وفق جُملة من الخطوات التي تتمثل في التالي:

الدخول إلى موقع حاسبة التبويض الإلكتروني "اضغط هنا".

إدراج تاريخ اليوم الأول لآخر دورة شهرية.

إدراج تاريخ اليوم الأول للدورة الشهرية ما قبل الأخيرة.

إدراج تاريخ الدورة الشهرية الثانية ما قبل الأخيرة.

إدراج مدة الدورة الشهرية باليوم.

النقر على أيقونة (احتساب تاريخ تخصيب البويضة).

هل الحمل لا يحدث إلا في أيام التبويض

لا؛ حيثُ إنّ الحمل يحدث خلال الفترة التي تمتد بين اليوم الذي يلي الحيضة الأخيرة إلى موعد بدء الحيضة التي تليها، أي لا يقتصر الحمل على فترة التبويض فحسب، لكن احتمالية الحمل في تلك الفترة أكثر من غيرها، إذ تصل نحو 33% ويُجدر بالذكر أنّ ممارسة الجِماع كل 2-3 أيام يُزيد من فرصة الإخصاب، على عكس الاعتقاد الشائع بأنّ الجِماع يوميًا يعمل على زيادة احتمالية حدوث الحمل.

نسبة حدوث الحمل بعد انتهاء التبويض بيوم

أفاد الأطباء أنّ نسبة حدوث الحمل تختلف باختلاف فترة التبويض، فبعد مرور يوم على التبويض تتراوح النسبة بين 0.8% إلى 11%، في حين أنّ نسبة حدوث الحَمل خلال أيام التبويض تصل إلى 33% وهي أعلى نسبة لاحتمالية حدوث الحمل على الإطلاق، لذا ينصح الأطباء بالجماع أثناء تلك الفترة لزيادة فرص حدوث الحمل.

هل يحدث حمل بعد التبويض بثلاثة أيام

نعم؛ يحدث حمل بعد التبويض بثلاثة أيام، لكن احتمالية حدوث الحمل في تلك الأثناء تقل عن الـ3% مما يعني أنّ الجِماع في تلك الفترة بغرض حدوث الحمل ليس بالقرارِ الأمثل، فالفترة التي يُنصح بالجِماع فيها تبدأ من اليوم الـ12 حتى اليوم الـ18 من الدورة الشهرية.

هل يحدث حمل بعد أيام التبويض بأسبوع

نعم؛ يحدث حمل بعد أيام التبويض بأسبوع، لكن نسبة حدوث الحمل في تلك الحالة جدًا ضعيفة لا تتخطى الـ2%، ولزيادة فرصة حدوث الحمل، يُمكن اللجوء للنصائح التالية:

الجماع كل 2-3 أيام.

ممارسة الجماع خلال فترة التبويض التي تمتد من اليوم الثاني عشر حتى اليوم الثامن عشر بدءًا من اليوم الأول للحيضة الأخيرة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي.

الحفاظ على الوزن.

هل يمكن التبويض أكثر من مرة في الدورة الواحدة

نعم؛ يُمكن حدوث التبويض أكثر من مرة في الدورة الواحدة، حيثُ إن هناك بعض السيدات اللواتي يطلقن بويضتين أيام الإباضة، ويُجدر بالذكرِ أنّ وجود أكثر من بويضة يزيد من فرص تلقيح الحيوان المنوي للبويضة، مما يزيد من فرص الحَمل، بالتحديد الحَمل بتوأم، ولتنشيط المبايض أيام الدورة الشهرية يُمكن تناول حبوب الكلوميفين "Clomiphene" المنشطة للمبايض، وذلك عن طريق تحفيز الغدة النخامية.

علامات انتهاء فترة التبويض

للإجابة على كيف أعرف أيام التبويض انتهت يجب التوصل لعلامات انتهاء فترة التبويض، حيثُ هُناك بعض العلامات التي تُشير إلى انتهاء تلك الفترة، ومن ضمن تلك العلامات ما يلي:

الإفرازات المهبلية الشفافة، بالتحديد المطاطي منها.

التبقع أو النزيف الخفيف.

ألم بالثديين.

ألم بالمبيض، بالتحديد في جانب واحد.

الرغبة الجنسية.

ما سبب عدم انتظام التبويض

بالبحثِ عن كيف أعرف أيام التبويض خلصت، وجد أنّ التبويض لا ينتظم في بعض الحالات، ولذلك أساب عدة يتمثل أكثرها شيوعًا في التالي:

متلازمة المبيض متعدد الكيسات.

اضطراب الهرمونات.

التوتر والقلق.

توقف المبايض المبكر.

المرور بفترة ما قبل انقطاع الطمث.

اضطراب الغدة الدرقية.

زيادة الوزن.

النحافة.

اتباع نظام غذائي غير صحي.

زيادة مستويات هرمون البرولاكتين.

ممارسة التمرينات الرياضية الشديدة.

وفي الختام، يكون قد تم التوصل للعديد من الطرق التي من خلالها يُمكن الإجابة على سؤال كيف أعرف أيام التبويض انتهت، بجانب نسبة حدوث الحمل قبل وبعد أيام التبويض، مع أسباب عدم انتظام التبويض لدى بعض النساء.