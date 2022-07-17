كيف أهتم ببشرتي في الصيف قبل زفافي؟ العناية بالبشرة قبل موعد حفل الزفاف يعتبر أمر مقلق جداً ويفضل الانتباه له جيداً خصوصاً في فصل الصيف بسبب الرطوبة العالية والحرارة، ويفضل البدء بالاهتمام ببشرتك على الأقل قبل موعد الزفاف بـ 6 أسابيع على الأقل.

كيف أهتم ببشرتي في الصيف قبل زفافي؟

كيف أهتم ببشرتي في الصيف قبل زفافي؟ يجب غسل البشرة بانتظام وهي من أهم العادات العادات اليومية للعناية بالبشرة ونضارتها خصوصاً في فصل الصيف بسبب الحرارة والرطوبة العالية،ولا بد من تغيير الغسول المستخدم لتنظيف الوجه من فترة لأخرى إلى حين تجدي غسول ملائم للبشرة.

كيف أهتم ببشرتي في الصيف قبل زفافي؟ يجب أن تستخدمي عزيزتي العروس واقي للشمس ويكون مناسب لبشرتك، واقي الشمس من اساسيات مستحضرات العناية بالبشرة ويجب وضعة كل 3 ساعات تقريباً.

كيف أهتم ببشرتي في الصيف قبل زفافي؟ استخدام غسول مطهر يساعد استخدام غسول مطهر يستند إلى أساس زيتي على اختراق مسام البشرة وتنظيفها من الزيوت الفائضة المتراكمة بداخلها، كما يساعد على الوقاية من الجفاف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، وإزالة المكياج المقاوم للماء، دون تجريد البشرة من رطوبتها الطبيعية.

كيف أهتم ببشرتي في الصيف قبل زفافي؟ شرب الماء بكثرة ولا تنسي عزيزتي العروس الاهتمام بغذائك، لا بد من تناول طبق السلطة يومياً ونوع أو نوعين من الفاكهة لترطيب بشرتك في فصل الصيف، وشرب العصائر الطبيعية والابتعاد قدر المستطاع عن الحلويات والأطعمة الدهنية والدسمة.

كيف أهتم ببشرتي في الصيف قبل زفافي؟ إذا لزم الأمر لعمل بوتكس أو فيلر إبدأي قبل موعد زفافك على الأقل بشهر، ولا تنسي عمل الليزر وجلسة prp لتشرقي وتبدي مميزة ومبهجة في حفل زفافك.

كيف أهتم ببشرتي في الصيف قبل زفافي؟ حاولي عزيزتي العروس تجنب أشعة الشمس الحارقة، وتجنب البقاء تحت أشعة الشمس في الفترة الواقعة بين الساعة 10 صباحاً و3 مساء، وفِي بعض المناطق يفضّل تجنبها ما بين الساعة بين 11:00 حتّى 4:00 لأنّ تأثير الأشعة فوق البنفسجية يكون في ذروتها في ذلك الوقت فكلما زاد تعرض الجلد للإشعاع في تلك الفترة، زادت الخطورة بالإصابة بالتصبغات اللونية، والحروق، والتجاعيد المبكرة.

طرق العناية بالبشرة في فصل الصيف

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A مثل البقدونس، الجزر، السبانخ، البطيخ، السمك لأنّه يجعل البشرة الدّهنية طبيعية وعادية، وضروري في عمليّة تجديد خلايا البشرة.

يفضل عدم فرك البشرة بقسوة عند التّقشير لأنّ الدّهون التي تنتجها البشرة تحافظ على ترطيب البشرة وتحمميها من التّهيّج واستخدام منظّف للبشرة لطيف وخالي من الكحول.

إن كثرة غسل الوجه تحفّز إنتاج الدّهون خلال أشهر الصّيف، ويمكن غسل الوجه مرّتين فقط في اليوم واستخدام منظّف يحتوي على حمض الصفصاف مرّة واحدة في الأسبوع.

يفضل عدم لمس الوجه باليدين حتى لا تصبح البشرة دهنيّة أكثر.

استخدام تونر ذي نوعية جيدة تناسب بشرتك ويمكن وضع القليل من ماء الورد والإحتفاظ به في الثّلاجة.

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