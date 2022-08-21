عبارات تهنئة العروس على الواتس آب، أجمل عبارات تهنئه للعروسين للواتس، كلمات تهنئة للعروس، صور بطاقات دعوة الزواج مميزة، كل هذا سنتناوله في هذا المقال.

الزفاف هو يوم تحلم به كل فتاة منذ الصغر وهي ترتدي الفستان الأبيض مع فارس أحلامها، حيث تمر العروس بالكثير من المراحل والتحضيرات التي تأتي قبل الزواج لتنتقل إلى حياة أخرى، وتحتفل مع عائلتها وعائلة زوجها وصديقاتها بإقامة الحفلات قبل الاحتفال الكبير،وفي هذا المقال عبارات تهنئة العروس على الواتس آب.

عبارات تهنئة العروس على الواتس آب

ألف ألف ألف ألف مبارك للعروسين، أطال الله في عمركما ووفقما إلي ما يحب ويرضي.

لكِ أجمل الكلمات، وأصدق الدعوات، وهتف لكِ فؤادي، زواج مبارك.

عبارات تهنئة العروس على الواتس آب، أهنئكِ بالزواج يا أرق الناس.

يغمُرنا الفرح ويملأنا نسيم الشوق وتتراقص الأحرف علي الورق لنكتب لكِ تهانينالأغلى عروس.

كل من أناملي وأدمعي تريد أن تنال شرف هذه التهنئة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.

يا أرق وأجمل من الزهر تحياتي لكِ بهذا الزواج السعيد.

أسعد الله قلبك وهدي سرك وجمعكِ بمن أحبه قلبك، رزقكما الله السعادة وراحة البال في بيت الزوجية ورزقك بالذرية الصالحة.

بارك الله لهما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.

مبروك للعروسين، ربي يهنيكم ويبعد عنكم كل شر.

من عبارات تهنئة العروس على الواتس آب، أسعد الله قلبك وأراح بالك ورزقكم بالذرية الصالحة .

ربي يتمم لكما بخير ورزقكم بالرفاء والبنين.

مباركيا (اسم العروس) حفل الزفاف كان رائعا وكنت أجمل عروس، وفقكم الله وأصلح حالكما.

أجمل التهاني والأمنيات لأجمل عروسين.

أسعدكما الله وجمع بينكما الخير كله وبارك عليكما.

عبارات تهنئة العروس على الواتس آب، يا أرق إنسانة مبارك الزفاف السعيد، أقر الله عينيك ورزقك بالذرية الصالحة.

اليوم تزوجت أختي وصديقتي وأحب الناس إلى قلبي، ربي يسعد أيامك القادمة ويرزقك راحة البال أمد الحياة.

ألفمبارك حبيبتي لقد رزقك الله بزوج صالح، بارك الله لكي فيه وجعل بينكما المودة والرحمة.

أجمل تهنئة لأجمل عروسين، أسعدكما الله.

أجملتحية لأجمل عروس مليئة بأحلى الأمنيات والدعوات من كل قلبي.

مبارك(اسم العروس) يا قرة عيني يا أحلى قلب بهذه الأرض.

لم أجد مثل هذا العرسالمليء بالبهجة والأفراح، بارك الله لكما هذا الزواج السعيد ورزقكم بالرفاء والبنين.

عروس بالأخلاق تزينت، وأبدع من خلق هذا الوجه الحسن، جعل الله لكالهناء والسعادة في كل طريق تخطيه.

أقدم للعروس أجمل التحيةوأحلى الورود، وأسأل الله أن يسعدكم ويرزقكم بكل ما تتمنون.

مبارككلمة لا تكفي، وكل الكلمات لا توفّي، ولا أدري كيف أعبر عن مدى سعادتي بهذا الزواج السعيد يا أغلى ما في القلب.

الزواج هو نص الدين، وأنتِ وهوأحلى زوجين.

الزواج ليست ورقة عندمأمون ولكن حب وتفاهم وعقل موزون، ربي يسعدكم.

بالأمس كنتمااثنان الآن صرتوا واحد، وبكرة سيأتي واحد تلو الواحد، رزقكما الله بالذرية الصالحة.

لقد غمرنا الفرح اليوم بهذا الزواج السعيد، بارك الله لكما يا غالية.

أعتذر عن حضور الزفاف ولكن دعوت لكما كثيرا، بارك الله لكما هذا الزواج وأسعدكما ورزقكما بالرفاء والبنين.

ياأغلى وأعز الناس لقد أسعدتمونا اليوم بإكمال هذا الزواج، مبارك عليكما.

مبارك للعروسين، لكما أرق التهاني والأمنيات.

عسى الفرح دائما ، والحزن طال غيابه، اللهم بارك لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ألف ألف ألف مبارك.

أجمل عبارات تهنئه للعروسين للواتس

بعد الزفاف لن تعد كما كنت، فهناك من سوف يقاسمك وقتك وبيتك وغرفتك وخزانة ملابسك، وعلى الرغم من ذلك سوف تكون سعيد جدًا، لأنك سوف تشعر أن شريكك هذا ما هو إلا نسخة لقلبك وبروح الطيبة.

أتمنى أن تجد في بيتكما الجديد السكينة التي كنت تحلم بها، وأن تشعر أنك قد ولدت من جديد من اليوم الأول الذي تدخل فيه إلى منزل أسرتك الصغيرة.

جعل الله تعالى لكما الذرية الصالحة التي يتزيّن بها منزلكما ليصبح أجمل مكان تلجآن إليه في هذه الأرض، وجمع الله تعالى شملكم وجدد حبكم كل يوم.

البيوت التي تحتوي الزوجة الصالحة هي البيوت التي يستريح بها الرجل ويشعر بها أنه دخل إلى مملكته الخاصة التي لا يودّ الخروج منها أبدًا. جعل الله لك مملكة كهذه مع من اختارها قلبك.

جعل الله تعالى علاقتكما قائمة على المودة والمحبة، ورزقنا فرحة رؤية نسلكما الصالح، وجعل منزلكما حتى لكما على هذه الأرض.

الحب هو الذي جمع قلبيكما، والآن سوف تجتمعان تحت سقف واحد في بيت واحد، وما عليكم الآن إلا أن تجعلا هذا البيت عامرًا بالمودة والسعادة.

عندما تبنى العلاقات على الاحترام المتبادل والكلمة الطيبة، فإنها سوف تحفظ الحب والمودة في البيوت وتجعلها جنان لا مثيل لجمالها. فلتحرصا على بث السعادة في عشكما الصغير.

كلمات تهنئة للعروس 2022

أتمنى لك حياة سعيدة مع زوج المستقبل، حياة تبدؤونها مع بعضكما كما أمر الله تعالى بالمودة والمحبة، وتعززوها بالذرية التي ستحمل اسميكما وترفع رأسيكما.

أخيرًا سوف نفرح افرح أجمل عروس وأخت وصديقة، أخيرًا سوف تدق طبول الفرح لنحتفل وتبدئين حياة كاملة من السعادة. أبارك لك من كلّ قلبي.

غدًا سوف تنتقل عروسنا الحلوة إلى منزل زوجها، لتتربع فيه على عرضها بصفتها ملكة البيت وسيدته، غدًا ستبدأ حياتها الخاصة لتنشئ أسرتها الصغيرة، فيا ربّ كن معها وأعنها.

الزواج مهمة ليست بالسهلة، فالزواج يحتاج إلى الكثير من الجلد والصبر والتعايش والكثير الكثير من الحب والاحترام اللذان يبنيان البيوت. لكنك ستكونين على قدر المسؤولية.

جعلكما الله سندًا لبعضكما يساعد كل منكما الآخر على الحلوة وعلى المرة، تملأ الله حياتكم بالزهور الجميلة التي تزين حياتكما.

وأنت اليوم مقبلة على هذه الحياة الجديدة أسدي لك هذه النصيحة وأتمنى أن تأخذيها على محمل من الجد، كوني لزوجك الكلمة المحبة المطبعة الحنون الرؤوم، وفي نفس الوقت حافظي على نفسك قوية لأن منزلك يستمد قوته منك. واملئي بيتك بالحب.

إن بني البيت على الحب لا شيء يهدمه، فالأسوار لا تعنيه ولا الحجارة مهما كانت صلبة أو رخوة، لأن متانة الحب وصلابته تفوق الجدران. ابنو منازلكم بالحب لبنة لبنة.

ها هو الفارس على الحصان الأبيض أتى ليختطف منا أجمل أميرة في هذا الكون، ها هو الفارس أتى بالكثير من الحب والوعود بالحياة الهانئة البعيدة. وفقكما الله تعالى.

صور بطاقات دعوة الزواج مميزة

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