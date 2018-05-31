7 خطوات لجعل طفلك صاحب شخصية اجتماعية

احرصي على مكافأة طفلك إذا اتخذ خطوة اجتماعية إيجابية.

تربية الأطفال صعبة وتحتاج إلى صبر ونفس طويل، وبخاصة أن الأطفال لا يميزون بين ما هو إيجابي وما هو سلبي لذلك يجب أن نتعامل معهم بشكل لطيف حتى نستطيع تعليمهم المهارات التي تنفعهم في حياتهم، وكما يقال التعليم في الصغر مثل النقش علي الحجر فالأشياء التي يتعلمها الطفل في صغره تلازمه إلى أن يصبح شابا يافعا، من بين الأشياء الإيجابية التي يجب تعليمها لأطفالنا كيف يكون اجتماعيا ويتخالط مع الأطفال ويستجيب للكبار إذا ما تعاملوا معه، الطفل يجب أن يتم تعليمه وتجهيزه لمواجهة الحياة، هناك من يقوم بتعليم ابنه وهو في بطن أمه أي قبل أن يولد، لذلك يجب أن نهتم بتربية الأطفال، فالتربية منذ الصغر القاعدة التي تبنى على أساسها المراحل العمرية اللاحقة للطفل، كما قلنا يجب أن نهتم بالطفل ونجعله صاحب شخصية اجتماعية وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات، منها:

1- حددي موقفًا اجتماعيًا معين تريدين أن تعلمي طفلك أن يكون اجتماعي خلاله مثل: مشاركة أصدقائه اللعب في الحضانة أو النادي، تفاعله أثناء زيارة أحد الغرباء .

2- أحيانًا تندفع بعض الأمهات في اعتقاد منها أنها تحل مشكلة طفلها المنعزل تجبر طفلها علي الجلوس مع الزائرين، وهذا الأمر بالتأكيد لن يساعد طفلك، فطفلك يحتاج إلي التمهيد التدريجي للمواقف المختلفة، فمثلا لتعويد الطفل علي اللعب مع زملاءه في النادي عليك الاستعانة بأحد أقاربه في استخدام لعبة تبادلية و تدريجيًا يبدأ الطفل في اللعب مع أكثر من شخص.

3- يجب أن تحرصي و أنت تختاري ألعاب طفلك شراء ألعاب تفاعلية يشترك فيها أكثر من شخص مثل المكعبات.

4- القصص التي تحكيها لطفلك تلعب دور مهم في تكوين مفاهيم اجتماعية وترسيخها لديه، لذا احرصي وأنت تختاري قصص طفلك أن تختاري قصص مفعمة بالمفاهيم الإجتماعية.

5- تحدثي مع طفلك، ربما يخاف أو يعاني من هواجس تجعله شخص غير اجتماعي، استمعي إليه وحاولي حل اﻷمر معه.

6- لا تجبري طفلك على اللعب أو الحديث مع أطفال أو أشخاص لا يحبهم أو لايرتاح معهم.

7- احرصي على مكافأة طفلك وتشجيعه إذا اتخذ خطوة اجتماعية إيجابية.

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