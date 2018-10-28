4 أسباب تجعل طفلك لا يرغب بالذهاب إلى المدرسة

قد يكون السبب عدم حب طفلك لأستاذ معين في المدرسة

تعاني جميع الأمهات مع أطفالها عند ذهابهم للمدرسة فتلاحظ عدم حبهم الكبير للذهاب إلى المدرسة و محاولتهم الفرار من المدرسة أو التظاهر بالمرض لكي لا يذهبوا للدراسة، فالأطفال يحبون اللعب واللهو ولا يحبون الإلتزام بالمذاكرة كما في المدرسة .

فهناك عدة أسباب تجعل طفلك لا يرغب بالذهاب إلى المدرسة ومنها : -

1- الإلتزام كل يوم بالإستيقاظ مبكرًا ، فالأطفال يشعرون بالتقييد وأنهم غير قادرون على ممارسة ألعابهم في أي وقت فلذلك خصصي وقت فراغ لطفلك كل يوم ليلعب ويفرح واجعليه ينام باكرا حتي يستيقظ باكرًا وكله نشاط وحيوية .

2- قد يكون السبب عدم حب طفلك لأستاذ معين في المدرسة ، لذلك قومي بالتقرب من طفلك وافهمي منه ما هو السبب واذا كان السبب من المدرسة نفسها اذهبي إلي المدرسة وتحدثي مع المدير أو الأستاذ بأسلوب جيد واشرحي له مدي أهمية تقبل الطفل للمدرسة وما هو سبب عدم حبه لها لكي يحاول الأستاذ الحد من كره الأولاد للمدرسة ، وقد يكون السبب أيضاً أحد تلاميذ المدرسة يسبب له مشاكل يوميا بالمدرسة أو يضربه أو يتشاجر معه فذلك يجعل الطفل ينفر من الذهاب للمدرسة فعليك معالجة الأمر سريعا ولا تجعلي كره طفلك للمدرسة يكبر .

3- شجعي طفلك دائما علي الدراسة بهدايا أو رحلة أسبوعية لأي مكان يحب الذهاب له حتي يدرس جيدًا ويتشجع و لا يشعر بالملل وعدم التركيز في الدراسة، واجعليه دائما يشعر بالحافز للدراسة وحاولي أن تفهميه مدي أهمية أن يدرس الطفل من خلال أن تجعليه يحلم ماذا سوف يكون عندما يكبر ( طبيب ، مهندس ، مدرس) فعندما تزرعي فيه حلم منذ الطفولة يبقي يحلم به ويدرس ويفعل المستحيل حتي يحقق هدفه وحلمه و يحب المدرسة و التعلم ؟

4- لا تضغطي علي طفلك بالدراسة لوقت طويل بل نظمي له أوقات دراسته واجعلي وقت للعب و وقت للدراسة و وقت للراحة حتي يحب طفلك العلم و لا يشعر بأنه شيء صعب وهم ثقيل عليه و انه مجبر علي التعلم لكي يرضي والديه بل إجعليه يشعر بحبه للتعلم و اكمال دراسته لتحقيق أهدافه هو وإرضاء نفسه .

وينصح بأن تذهبوا أنتم و طفلكم لشراء القرطاسية و الأدوات الدراسية في أول العام حتي يحب الطفل الذهاب للمدرسة ويتشجع عندما يشاهد أدوات القرطاسية الجميلة والمتنوعة و الملونة فيشعر بالاشتياق للدراسة و استخدام ادواته الدراسية . و ابقي دائما قريبة من طفلك واجعليه يعتاد علي أن يشكي لكي همومه ومشاكله حتي تستطيع علاجها بسرعة و لا تجعليه وحيدًا ويعاني من الحزن، بل عندما يعتاد علي القول بما يحزنه يريحك أكثر وتستطيع أن تتغلبي علي أي مشاكل تواجه طفلك .

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