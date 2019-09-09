كيفية إزالة بقع الرمان العنيدة عن الملابس

تتعرض الملابس على اختلاف أنواعها لكثير من البقع بشكل يومي نتيجة تناول المأكولات وشرب العصائر المختلفة ، ولعل بقع فاكهة الرمان تعتبر من البقع العنيدة التي يصعب على ربة البيت إزالتها بسهولة ، لأنها تترك أثراً واضحاً على جميع أنواع الملابس ، و حتى نحافظ على ملابسنا من التضرر ببقع الرمان فإنه من الأولى أن عدم ارتداء الملابس الجديدة ساعة تناول الرمان خصوصاً من قبل الأطفال الذين لا يراعون طريقة أكلهم ولا يسيطرون تماماً على إبقاء الملابس نظيفة، و على العموم إن اتسخت الملابس ببقع الرمان فيجب تنظيفها مباشرة فور ملاحظة البقعة ، وذلك لأنها قد لا تزول تماماً بعد تركها لساعات طويلة أي بعد جفافها مهما استخدمنا من انواع المنظفات .

هناك طريقتان يمكن أن نستخدمهما من أدوات المنزل لإزالة بقع الرمان وهما :

إزالة البقع بالملح : وذلك بوضع حفنة من الملح على بقعة الرمان ثم نضع قطعة الملابس في وعاء الغسيل ثم نفتح الماء المغلي على الملابس من بعيد ثم نقوم بغسل القطعة جيداً ، فإنها من الطرق السريعة والمتاحة لإزالة البقع ، مع ضرورة التعجيل في غسلها فور اتساخها ، حتى لا نواجه صعوبة في إزالتها .

إزالة بقع الرمان بماء الأوكسجين : نحتاج في هذه الطريقة إلى ما يلي:

- ماء بارد

- صابون غسل الصحون السائل

- ماء أوكسجين

- وعاء للغسيل لوضع قطعة الملابس .

طريقة إزالة البقعة:

1- نشطف البقعة المتسخة بالماء البارد أولاً حتى نزيل تراكم بقعة الرمان عليها قدر المستطاع .

2- ننقع البقعة المتسخة بوضع كمية جيدة من صابون الغسيل السائل فوقها مع فركها جيداً حتى تتشرب البقعة سائل التنظيف .

3- نملأ وعاء الغسل بماء البارد ثم نغمس البقعة مع سائل الجلي في الماء البارد مع ترك القطعة فترة لا تقل عن 30 دقيقة منقوعة داخلها .

4- من المتوقع أن تزول البقعة بمجرد فركها بعد النقع بسائل الجلي لنصف ساعة، خاصة إذا لم تكن البقعة عميقة جداً، فإذا زالت نقوم بغسل القطعة كالعادة بالماء البارد ونشرها في الهواء الطلق لتجف تماماً.

5- أما إذا بقيت بعض آثار للبقعة على الملابس خصوصاً إذا كان لونها فاتحاً كالأبيض أو البيج مثلاً وقتها نضع فوق البقعة قليلاً من ماء الأوكسجين والترظيز على البقعة المتسخة ، مع ضرورة تجريب هذا الماء على قطعة غيرها بداية، حتى نتاكد من عدم تأثيرها أو إزالتها للون الأصلي للقماش وبالتالي تلف القطعة.

6- نترك ماء الأوكسجين على البقعة لدقائق قليلة، ثم نغسلها كالمعتاد بالماء البارد ثم ننشرها في الهواء لتجف، فتزال البقعة تماماً .

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