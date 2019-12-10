كيف تأكل الأرز أثناء محاولة إنقاص الوزن؟

غالبا ما تكون النصيحة الأولى التي نحصل عليها أثناء محاولة إنقاص الوزن هي التوقف عن تناول الأرز. ولكن هل يسبب الأرز السمنة حقاً؟

الأرز قليل الدسم، سهل الهضم ويحتوي على عدد من فيتامينات ب. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لانقاص الوزن ولا تريد التخلي عن تناول الأرز ، فإليك بعض النصائح:

الأرز ، وخاصة الأرز الأبيض لديه سمعة سيئة حقا. يتجنب مراقبو الوزن واخصائيو اللياقة البدنية تناول الأرز الأبيض لأنه مليء بالسعرات الحرارية والنشا. نظرًا لطبيعته المتعددة الاستخدامات ، والتكلفة الرخيصة وسهولة الطهي ، يعتبر الأرز عنصرًا رئيسيًا في العديد من المنازل. ولكن اذا كنت تحب الأرز وتريد خسارة الوزن فهذه النصائح سوف تساعدك:

تناول الأرز اثناء اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن

قاعدة فقدان الوزن هي خلق عجز في السعرات الحرارية ، مما يعني حرق مزيد من السعرات الحرارية أكثر مما تستهلكه. وبالتالي ، فإن معظم أنظمة انقاص الوزن تقيد استهلاك السعرات الحرارية الزائد. على الرغم من ان الأرز غني بالسعرات الحرارية ، الا انك لا تحتاج بالضرورة إلى حظره من نظامك الغذائي.

تناول وجبات صغيرة

تناول وجبة واحدة صغيرة فقط من الأرز في اليوم سيساعدك على تقييد السعرات الحرارية. لأن الأرز غني بالكربوهيدرات ، يمكنك تخطي أشكالًا أخرى من الكربوهيدرات في الوجبة التي تتناول فيها وجبة من الأرز.

قم بطبخ الأرز مع الكثير من الخضار

تناول الأرز يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع عاجلاً. يمكنك تجنب ذلك عن طريق طبخ الأرز مع مجموعة متنوعة من الخضار. الخضار عبارة عن بروتين كامل وألياف ، مما سيساعدك على لشعور بالشبع لفترة طويلة يمكنك إضافة الفاصوليا والفليفلة والقرنبيط والتوفو والدجاج لجعل الأرز صحيا أكثر.

استخدام طرق طهي منخفضة السعرات الحرارية

لا تقم بطهي الأرز بالزيت أو إضافة الدهون. قم بسلق الأرز بالماء لتقليل السعرات الحرارية. وتخلص من الماء الزائد.