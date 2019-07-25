كيف تبدين أصغر من 10 سنوات باستخدام الفازلين

لا شك ان هناك استخدامات كثيرة لهلام الفازلين ولكن ماذا عن إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة والبقع. حسناً، هذه الوصفة سوف تساعدك على التخلص من الكثير من مشاكل البشرة والحصول على بشرة ناصعة ومشرقة. يفضل تكرار هذا الإجراء 2 مرة في الأسبوع.

فوائد المكونات:

يحتوي زيت الزيتون على الكثير من مضادات الأكسدة مثل حمض الأوليك الذي يساعد في حماية البشرة من الآثار الضارة للجذور الحرة التي تسرع عملية مكافحة الشيخوخة.

يساعد مسحوق خشب الصندل في علاج البكتيريا ويساعد أيضًا على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب. يساعد في التخلص من البقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الدقيقة من الجلد.

يحتوي جل الصبار على فوائد هائلة ويساعد البشرة من خلال توفير الرطوبة وتقليل البقع الداكنة وحروق الشمس وغيرها من الشوائب على وجهك ويساعد أيضًا في التئام ندبات حب الشباب وحب الشباب

يقلل اللبن الرائب من جفاف البشرة ويرطب بشرتك مما يجعل بشرتك ناعمة.

يحتوي الفازلين على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات التي تزيل البقع الداكنة وعلامات الشيخوخة والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

المكونات التي ستحتاجها -

½ ملعقة كبيرة من هلام الصبار

½ ملعقة كبيرة من هلام الفازلين

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

½ ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل

1-2 ملعقة صغيرة من اللبن

الطريقة:

في وعاء نظيف ، قم بإضافة جميع المكونات المذكورة أعلاه واخلطها جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.

توضع الخلطة على بشرتك وتترك لمدة 20 دقيقة حتى تجف ،

ثم تشطف بالماء الفاتر وترطب جيدا.

