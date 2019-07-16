كيف تتجنبين انتفاخ العينين في الصباح؟

الجلد المحيط بعينيك هو أرق جلد في جسمك ويحتاج إلى اهتمام مكثف منك! وتعد مشكلة العيون المنتفخة من أكثر مشاكل الجمال شيوعًا، والتي تحدث عندما يبدأ الجلد حول العينين بالانتفاخ. ويمكن أن يحدث مع قلة النوم والتعب وحتى البكاء المفرط. اتبع هذه الخطوات لتجنب الاستيقاظ في الصباح بأعين منتفخة:

- شرب كمية كافية من الماء في الليلة السابقة: احتباس الماء هو سبب كبير للانتفاخ. لذا اشرب كمية كافية من الماء قبل النوم. وليس فقط في الليل ، اشرب الماء طوال اليوم للحفاظ على الرطوبة.

- تجنب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الكحولية: من المحتمل أن يسبب تناول الوجبات السريعة مثل الفشار والبطاطا أثناء مشاهدة التلفزيون قبل الذهاب إلى النوم الانتفاخ بسبب ارتفاع نسبة الملح في هذه المواد الغذائية. كذلك الكحول يمكن أن يسبب الجفاف ويمكن أن يؤدي إلى انتفاخ العيون.

- تخلص من الأشياء التي تسبب الحساسية: تأكد من التخلص من الأشياء التي تسبب الحساسية. نظفي الغبار جيدا واستخدمي مفارش نظيفة من الكتان. الحساسية تسبب تهيجًا في العين وبالتالي الانتفاخ.

- قل لا للتعب: الإجهاد يزعج توازن الملح في الجسم مما قد يؤدي إلى انتفاخ العينين في الصباح.

- ملعقة مجمدة: احتفظي ببعض الملاعق في الثلاجة لبعض الوقت. لإخفاء العيون المنتفخة ، يجب وضع الملعقة الباردة على المنطقة المتضخمة لبضع دقائق. هذا سوف يساعد على تقليل الانتفاخ عن طريق تقلص الأوعية الدموية.