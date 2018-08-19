كيف تتخلصين من المشاعر السلبية قبل النوم؟

تخيلي أن مشاكلكِ جمعيها قد تم حلها بين عشية وضحاها

الذهاب للنوم مساءً و أنتِ تحملين بعض المشاعر السلبية بداخلك ، ليست بالفكرة الجيدة إطلاقًا ، ﻷن ما سيحدث هو استيقاظك صباحًا بمزيد من هذه المشاعر الغير محببة .

معظمنا تعاني من ذلك اﻷمر ، كبت الانفعال و المشاعر بداخلنا طوال اليوم نتيجة الضيق ، الضغط ، الغضب، التعرض لمواقف سيئة أو حتي القلق على أي شئ .. ولكن كيف نتخلص من هذه المشاعر قبل أن نتوجه للسرير محاولة للنوم ؟

هناك بعض الخطوات التي يمكنكِ اتباعها للحصول على نوم جيد وذهن صافي مع الاستمرار عليها :

1- لن يحدث أسوأ مما حدث: فكري في هذه العبارة كثيرًا أيًا كان الموقف الذي حدث في يومك، الشعور بالاطمئنان والرضا سيحول لك مشاعرك السلبية قبل النوم، ويجعل عقلك يتوقف عن تخيل سيناريوهات وأحداث أكثر سوءًا تؤدي بك في النهاية إلي النوم المتقطع والأرق .

2- تحدثى: تحدثي مع صديقتك المقربة، أختك، قريبتك، زوجك، مع أكثر شخص ترتاحين إليه .. افراغ الطاقة السلبية وهذا سيعطيكِ شعورًا بالارتياح،وبالتالي التخلص من التفكير قبل النوم .

3- غيري من حالاتك النفسية : اسمعي موسيقي ، قومي بالصلاة ، وسماع او قراءة الابتهالات، تخلصي من الضغط العصبي بالتأمل والهدوء اللذان يتحققان بما سبق .

4- خفضي ضوء الغرفة تمامًا: أجسادنا تلقائيًا تسترخي للنوم في الظلام و الضوء المنخفض، وتستعيد نشاطها في النهار أو مع وجود أضواء في الغرفة، هيئ الجو المناسب لتهدأة أعصابك بخفض النور تمامًا و الحصول على بعض الاسترخاء.

5- دللي نفسك : دعي العالم يذهب إلى حيث يشاء، واذهبي أنتِ لأخذ حمام دافئ معطر بعطرك المفضل، تناولي كوب من العصير أو قطعة من الحلوي ، فقط ابتعدي عن المنبهات كالشاي و القهوة، ارتدي أحب الثياب إليكِ و تأكدي بعد ذلك أن كل المشاعر السلبية قد ذهبت بلا رجعة مع مياه الاستحمام .. كأنكِ بالضبط تنفضين الغبار عن ملابسك .

ما رأيك ببعض التمارين الرياصية الخفيفة قبل النوم ؟! القليل منها سيساعدكِ على التخلص من المشاعر السلبية المؤرقة لكِ باﻹضافة للحصول على جسد و صحة أفضل ، أليس كذلك ؟ و بالطبع الحصول على عدد ساعات كافية من النوم سيجعلكِ تشعرين بأن حالتك أفضل .

6- تذكري أفضل شئ فعلتيه: بيومك، باﻷسبوع، بالشهر .. تذكري لحظات نجاحك وتألقكِ، وركزي عليها قبل النوم ، تعاملي مع المواقف السلبية مثلما يتعامل المخرج مع المشاهد الغير مرغوب فيها في الفيلم ، إما بإزالتها تمامًا من شريط السينما أو تسريع حركتها لتمّر دون تأثير.

7- احيطي نفسك باللون اﻷخضر : بشكل شخصي عندما أشعر بالضيق من أي شئ ، اذهبى للتمشية في مكان محاط باﻷشجار، أو حتى النظر إلى صور طبيعية، ارتدى ملابس باللون اﻷخضر الفيروزي، أو حتي إحضار نبتة عشب في غرفتك أو العمل . فكم لهذا اللون مفعول السحر على الحالة النفسية !

8- كلمّي نفسك: أراكِ تضحكين اﻵن ..حسنًا ، الحقيقة أن الدراسات أثبتت أن اﻷشخاص الذين يتحدثون ﻷنفسهم قبل النوم بعبارات إيجابية جميلة تحفزهم على مواصلة الحياة ، هم أكثر اﻷشخاص نجاحًا، و أقل اﻷشخاص تعرضًا لمشاكل القلب و الضغط و أمراض الجهاز العصبي.

9- تخيلي : تخيلي أن مشاكلكِ جمعيها قد تم حلها بين عشية وضحاها ، تخيلي أن غدًا سيحمل لكِ مفاجأة جيدة ، تخيلي أن الاستمرار في التفكير السلبي سينعكس على صحتك بالسلب والتي هي بالتأكيد أهم شئ لديكِ ..هذا التخيل سيجعلكِ تفكرين بهدوء أكثر وبالتالي تتضح رؤيتكِ للموقف، واﻷحداث من حولك، و من ثمّ القدرة على حلها ، والتغلب عليها بالفعل مع الوقت.

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