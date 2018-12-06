طرق طبيعية للتخلص من الرشح بسرعة

الرشح هو التهاب فيروسي حاد يَصيب الجهاز التنفسي العلوي

ننتظر فصل الشتاء بشغف، ونشتاق للتجمع أمام المدفأة، ونتمنى السير تحت المطر، لكن ما نهاب منه، هو انتشار الأمراض كالرشح والانفلونزا، لذلك يجب اتباع الطرق للوقاية من هذه الأمراض.

ما هو المقصود بالرشح المعنى اللغوي لكلمة (رَشحَ) في معجم المعاني: مصدرها رشحٌ، وتعني نَضَحَ وسَال، وكلمة (رَشَحَ) على وزن (فعل).

تعريف الرشح: هو التهاب فيروسي حاد يَصيب الجهاز التنفسي العلوي، خاصة الأنف والبلعوم، وفيروس الرشح ناقل للعدوى بشكل كبير، وفيه يطرأ سيلان من الأنف بشكل كبير، والشعور بغصة في البلعوم وذلك ناتح عن التهاب في اللوزتين، بالإضافة إلى السعال القوي الذي يتبعه بحة في الصوت، وحرقة وألم في العينين، مع فقد في التركيز لأجزاء الجسم، وصداع يسيطر على جميع أجزاء الرأس، وقد يطرأ ارتفاع في درجة حرارة الجسم وتصبب العرق، ويطلق عليه اسم الرشح، الزكام، نزلة البرد.

ما هو الفرق بين الرشح والإنفلونزا؟ يعتقد الكثير من الأشخاص أن الرشح والانفلونزا مرض واحد، وان لهما نفس الأعراض لكن يجب التفريق بينهم لمعرفة كيفية طرق العلاج تعتبر الانفلونزا أشد حدة من الرشح، فالرشح كما تحدثنا هو مرض فيروسي بسيط يصيب الجهاز التنفسي، أما الانفلونزا هي مرض فيروسي شديد، ومن أهم أعراضه اختلال التوازن والشعور بتكسُر العظام، ويوجد مضاعفات شديدة وخطيرة للإنفلونزا.

ماهي أعراض الإصابة بالرشح هناك أعراض تظهر على الفرد يعرف من خلالها أنه مُصاب بالرشح منها:

- سيلان في الأنف: عند الإصابة بفيروس الرشح، تلاحظ سيلان غير منقطع، والسبب في السيلان هو وجود الجيوب الأنفية، التي تحاول جاهدة طرد هذا القسم الغريب الذي سيطر على الجسم، فتقوم بإفراز كميات كبيرة من المخاطب لمحاربة هذا الفيروس ويستمر بعملية الإفرازات حتى ينتهي من مهاجمة الفيروسات، فيبدأ عندها تغيّر لون المخاط إلى اللون الأصفر أو اللون الأخضر، وقد يعتقد الكثير أن هذا مؤشر سلبي، وتفاقم المرض، لكن هذا على العكس فالمخاط الأخضر عبارة عن بكتيريا مطهرة للأنف، وهي إشارة لانتهاء الرشح.

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم: السبي في هذا الارتفاع هو أن درجة الحرارة هي وسيلة دفاع طبيعية ضد تكاثر الفيروسات، فالكثير ينتابه القلق عند ارتفاع درجة الحرارة، ويبدأ بأخذ الأدوية للتخلص من درجات ارتفاع الحرارة، ويعد هذا الأسلوب خاطئ ويجب إبداله باستخدام الأعشاب الطبيعية، والفواكه المفيدة للجسم، ويتم استخدام مخفضات الحرارة القوية جداً.

- آلام في الحلق: هذا لوجود التهابات في الحلق، وقد يتبعه اختفاء في الصوت، وقد تستخدم للتخلص من الالتهاب، ملعقة من العسل صباحاً ومساءاً.

- ضعف الجسم: فالجسم عند تعرضه للفيروس يستخدم كل طاقته لمحاربة هذه الأجسام الداخلية وطردها من الجسم بأسرع وقت.

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