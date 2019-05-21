كيف تتخلص من تخمة الوجبات الدسمة؟

هل اطلقت العنان مؤخراً لنفسك وتناولت كمية كبيرة من الطعام أو الوجبات الدسمة، لا تقلق هذا الشعور بالتخمة والضيق يمكن علاجه بطرق طبيعية وبسيطة، تعال لنتعرف على أبرزها:

المشي

اذا تناولت للتو وجبة دسمة وشعرت بالتعب والخمول بعدها فالحل الامثل للتخلص من هذا الشعور هو المشي لمدة 60 دقيقة على الاقل . المشي بعد تناول وجبة دسمة لا يحرق السعرات الحرارية فقط بل ويحرق الدهون ويحسن من عملية الهضم. ساعة المشي هذه ستساهم في تخفيف نسبة التريغليسيريد المكدّسة في جسمك بسبب الوجبة الدسمة التي تناولتها.

الترطيب

اشرب كميات كبيرة من الماء، للسماح للاوكسيجين بالتغلغل في الخلايا بالاضافة الى تحفيز در البول، مما يساعد في خروج كميات الماء المخزنة في جسمك وتحريك مخزون الدهون التي تناولتها سابقاً. ننصحك بشرب الماء مع شرائح الليمون والخضار والنعنع.

حمام البخار

الاستحمام بماء دافئ يتبعه ماء بارد يعتبر الوصفة المثالية للمساعدة على اخراج ما تبقى من السموم من الجسم. علاوة على ذلك تساعد السونا في الاسترخاء والشعور بالنشاط والراحة مما سيريحك من الشعور بالذنب.

مشروب الاعشاب

تساهم المشروبات العشبية بشكل كبير في عملية تنظيف الجسم وتنقيته من السموم. ننصحك بشرب خليط من الخضار والزنجبيل لتحفيز الجسم على التنظيف الذاتي خصوصا القولون.

