كيف تتعاملين مع الحزن أمام أطفالك

كونك أمّاً، فهذا لا يتعارض مع كونك إنسانة قد تتعرض لأوقات صعبة، صدمات، أحزان، خيبة أمل، قد تمرّ عليكِ فترة لا ترغبين فيها سوى بالنوم والبكاء،

ولكنكِ لا زلتِ أمّاً، ما زال هناك من ينتظر رعايتك واعتناءك به، هذا قد يضاعف مشاعرك السلبية، ويشعرك بالمزيد من الذنب والحزن، ومن أجل توفيق أوضاعك والتعامل بنحو سليم مع أوقات الحزن التي قد تمرين بها.. إليكِ النصائح التالية: