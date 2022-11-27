كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟ قد يكون من الصعب عليك التعامل مع مشاعر مشاهدة فريقك المفضل وهو يخسر، فبقدر ما تمنحك مشاهدته يفوز إثارة كبيرة وفرحة. الخسارة جزء من الرياضة ، وسترى أن فريقك يخسر الكثير من المباريات ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الانزعاج الشديد حيال ذلك. يعد تعلم كيفية التعامل مع الخسائر جزءًا مهمًا من كونك معجبًا.

كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟

اعترف بمشاعرك.

في بعض الأحيان ، يسمح الناس لأشياء مثل أداء فريقهم المفضل بالتأثير على عواطفهم. حسنا. إذا كنت غاضبًا أو مستاءً من خسارة فريقك ، فلا تتظاهر بخلاف ذلك. امنح نفسك فرصة للتنفيس قليلاً عن مشاعرك بخيبة الأمل.

كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟

حافظ على السيطرة.

تذكر بأنها مجرد لعبة ، لا يوجد سبب يدفعك للغضب أو الحزن. إذا كنت في المباراة ، فاستمر في الصراخ أو البكاء قليلًا، لكن تجنب الصراخ في وجه المشجعين الآخرين (خاصة مشجعي الفريق الآخر). وتجنب إثارة الشجار أو رمي الأشياء أيضا. ما حدث قد حدث وتصرفك العنيف لن يغير النتيجة ولكن من المحتمل أن يورطك في المشاكل.

كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟

تحدث إلى المشجعين الآخرين.

تعتبر مشاهدة المباريات الرياضة تجربة جماعية رائعة ، حتى إذا كنت تشاهدها مع عائلتك أو بمفردك في المنزل ، فهناك أشخاص آخرون يستمتعون باللعبة أيضًا. اتصل بأصدقائك من المشجعين لتحليل المباراة وأداء اللاعبين ورأيك في التحكيم وللتنفيس عن خيبة أملك.

كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟

تناول شيئاً.

يمكن أن يساعد تناول المقبلات أو الوجبات الخفيفة على جلب الراحة عند مواجهة خيبة الأمل . فقط تأكد من تناول الطعام الصحي إذا استطعت. يميل الناس إلى تناول المعكرونة والجبن والفطائر والحلويات عند التعامل مع الخسارة وكلها خيارات "راحة" شائعة ولكنها غير صحية. بدلاً من ذلك ، تأكد من أنك محاط بأطعمة صحية. استخدام الكريمات والأجبان قليلة الدسم ، واستبدال اللحم البقري بالديك الرومي أو إضافة الخضار. إذا كنت تبحث عن شيء أكثر حلاوة، فتناول الشوكولاتة الداكنة.

كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟

أطفئ التلفاز.

إذا كنت تشاهد المباراة، وفريقك يخسر، حاول التوقف باكراً عن متابعة المباراة. أغلق التلفاز وقم بعمل شيئًا آخر. ابحث عن نشاط آخر لإبعاد عقلك عن النتيجة. ولا تشاهد نهاية المباراة.

كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟

مارس التمارين الرياضية.

يمكن لبعض النشاط البدني أن يكون وسيلة جيدة للتخلص من الإحباط الناتج عن مشاهدة فريقك وهو يهزم. حتى القليل من تمارين الضغط أو القفز أو الركض السريع يمكن أن يساعد في التخلص من التوتر وخيبة الأمل. يمكن أن يمنحك أيضًا دفعة من الطاقة وتجنب المزيد من القلق بشأن أداء فريقك.

كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟

تذكر بأنها مجرد لعبة.

حياتك مليئة بأشياء أكثر أهمية من فوز أو خسارة فريق أنت لا تلعب فيها. في حين أن الناس يمكن أن يعتبروا الموضوع شخصياً، إلا أنها في النهاية لعبة فوز وخسارة وعليك أن تتقبل أي نتيجة.

كيف تتعامل مع خسارة فريقك المفضل في كأس العالم؟

ابق مخلصًا لفريقك.

لا ينبغي أن تكون خسارة واحدة كافية لإبعادك عن دعم فريقك. البقاء مخلصًا بعد الخسارة ضروري، ويمكن أن يمنحك دفعة نفسية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمسك بروح الفريق خلال الأوقات العصيبة سيجعل فريقك المفضل يشعر بالقوة ويحسن أدائه للمباريات القادمة.

أضرار تناول الوجبات السريعة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم