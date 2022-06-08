كيف تتعامل مع عضة الكلب؟ لو قام كلب بـ عض إنسان هل يجب أن يذهب للمستشفى فورًا؟ هل عضة الكلب شيء خطير؟ ما هو مرض السعار "داء الكلب"؟

مرض السعار "داء الكلب" هو فيروس يصيب الحيوان وممكن أن ينتقل للإنسان عن طريق العض، ويكون الفيروس موجود في لعاب الحيوان فهو ينتقل بطريقة سريعة عن طريق العض أو لحس جسم الإنسان مثل اليدين أو الأرجل، أو عن طريق خرابيش في جسم الإنسان.

أعراض مرض السعار "داء الكلب"

تظهر أعراض مرض السعار "داء الكلب" بعد 90 يوم تقريباً:

ارتفاع درجات الحرارة

حمى

تكسير الجسم

ألم في البطن

تشنجات

غيبوبة

علاج مرض السعار "داء الكلب"

لا يوجد علاج لمرض السعار "داء الكلب" لكن هناك طرق للوقاية من مرض السعار وهو التحصين والتطعيم عند التعرض لـ عض الكلب.

كيف تتعامل مع عضة الكلب؟

قم فوراً بغسل الجرح واستعمل صابونه للجرح ثم قم بتشغيل ماء الصنوبر الدافىء فوقه لمدة تتراوح بين 5-15 دقيقة تقريباً.

ثم ضع قطعة قماش نظيفة على النزيف لإبطاءه.

إذا كان لديك كريم مضاد حيوي قم بوضعه على الجرح.

ثم قم بلف الجرح بضمادة جروح واذهب فورًا للطبيب.

قم بتغيير ضمادة جروح عدة مرات في اليوم.

راقب ما يحدث بعد ذهابك إلى الطبيب من احمرار أو زيادة في الألم أو حمى.

من المحتمل أن يقوم الطبيب بتنظيف الجرح مرة أخرى، ويضع مرهم مضاد حيوي ويصف المضادات الحيوية، إذا كان هناك قلق من الإصابة بالعدوى.

عند عضة الكلب يجب أخذ:

1- مصل الكلب

2- مصل التيتانوس يجب عمل اختبار حساسية للتأكد.

3- لقاح الكلب " حقن الكلب المعروفة"

جدول حقن الكلب

الجرعة الأولى: يوم الإصابة

الجرعة الثانية: اليوم الرابع من الإصابة

الجرعة الثالثة: اليوم الثامن من الإصابة

الجرعة الرابعة: اليوم الخامس عشر من الإصابة

الجرعة الأخيرة: اليوم التاسع والعشرون من الإصابة.

البكتيريا من عضة الكلب تثير خطر العدوى

البكتيريا من عضة الكلب تثير خطر العدوى، 50 ٪ من لدغات الكلاب تدخل البكتيريا ويمكن للكلاب المتوحشة أن تحمل داء الكلب وتنقله، وتتمثل العناية بجرح عضة الكلب حول منع البكتيريا من التسبب في الإصابة بالعدوى.

توصيات تشجع الأشخاص الموجودين بالقرب من الكلاب

عدم الاقتراب من كلب غير مألوف وتراه لأول مره.

عدم الركض والهرولة من كلب.

عند اقتراب كلب غير مألوف ابقى في مكانك دون تحرك.

عدم السماح للأطفال الصغار باللعب مع كلب دون إشراف من شخص يعرف التعامل مع الكلاب.

إذا كان الكلب مريض تجنب التعامل معه نهائياً.

عدم تشجيع الكلب على اللعب بطريقة عدوانية.

عدم إزعاج كلب يرعى صغاره.

دراسة: الحيوانات الاليفة يمكن أن تغير مزاجنا

معظم عضات الكلاب سببها استفزازي: دراسة