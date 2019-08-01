كيف تجعلين وجهك يتوهج عندما تكونين متعبة؟

عندما نشعر بالتعب أو الحرمان من النوم ، ينعكس ذلك على بشرتنا وعيوننا وجلدنا. إن الإفراط في العمل وعدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤثر على تدفق الدم في الجسم ويؤدي إلى التعب. هذا يعني أن وجهك سيبدو باهتًا وجافًا وحتى شاحبًا. لمثل هذه الأيام ، اتبع دليلنا حول كيفية جعل بشرتك تبدو أقل تعبًا وصحية.

يمكنك البدء بترطيب بشرتك ، مما قد يساعدك على أن تبدو أكثر حيوية ونضارة. إذا كانت بشرتك جافة للغاية ، يمكنك أيضًا استخدام زيت للوجه لإعطاء بشرتك دفعة من الترطيب.

عندما يبدو وجهك شاحبًا جدًا ، يمكنك الذهاب لكريم خفيف بدلاً من كريمات الأسس الثقيلة. ضعي مرطبًا ملونًا أو كريم سي سي قريب من لون البشرة.

اجعلي بشرتك تبدو صحية باستخدام أحمر الخدود. استخدم طبقة خفيفة على تفاحة الخدين.

إذا كانت عيناك حمراء للغاية ، فاستخدمي قطرات العين المنعشة. هذا سيجعل عينيك تبدو أكثر بياضا واشراقا. يمكنك أيضًا تطبيق كحل بلون الجلد على الخط الداخلي للجفن لتبدو أكثر استيقاظًا.

تمامًا مثل عينيك ، حتى شفتيك يمكنها ان تبدو متعبًة. إذا كانت شفتيك جافة ورقيقة ، افركي شفتيك ورطبيها مع بلسم الشفاه الملون