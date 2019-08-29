كيف تجعلي مطبخك عصري باستخدام الإكسسوارت فقط؟

تُضيف كلُّ قطعة إكسسوار، مهما كانت متواضعة، رونقًا إلى المكان الذي توضع فيه. مُصمِّمة الديكور الداخلي زينة عبدالحليم تعرِّف القرَّاء على إكسسوارات المطابخ الدارجة.



1- أدوات المطبخ

ليس بالضرورة حفظ ملاعق سكب الطعام، وتناوله، والسكاكين في أدراج المطبخ، بل يمكن جعلها جزءًا من ديكور المطبخ. وفي هذا الإطار، تكثر الحوامل الجذَّابة للأدوات المذكورة، التي تُعرض على رفِّ المجلى، أو على طاولة الطعام، أو في خزانة المطبخ الشفَّافة. كما يمكن الإفادة أيضًا من عبوات تنظيم البهارات في إضفاء لمسة جميلة على الرفوف، بجانب فرن الغاز.

2- عدَّة المشروبات

يُخصِّص عشّاق القهوة ركنًا ليستضيف فناجين وماكينة صنع القهوة، وكذا يفعل عشَّاق الشاي، والعصائر. ولحامل الفناجين أو مستوعب العصير تصاميم لافتة.

3- السلال

تجد السلال مطرحًا لها في المطابخ الـ"مودرن" وتلك المُعاصرة، ومنها سلَّة الخبز التي تُصنع من القشِّ، أو الخشب، أو الألمنيوم، أو القماش. وهناك أيضًا سلَّة الخضراوات...

4- النباتات الداخليَّة

كلُّ ركن تدخله النباتات، سواء كانت طبيعيَّة، أو اصطناعيَّة، تُكسبه جاذبيَّة.

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