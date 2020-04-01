كيف تحافظين على لون شعرك الأشقر في الحجر المنزلي؟

يعتبر الليمون من الوصفات الكلاسيكية لتلوين الشعر باللون الأشقر، أيضا البطاطا المبشورة استخدمت قديما لتبيض البشرة والشعر وذلك لاحتوائها على انزيم تبيض طبيعي، هذا الانزيم له القدرة على تكسير الميلانين في الشعر والبشرة. الميلانين هو المادة الصبغية المسؤولة عن تلوين الشعر والبشرة وتكسيرها يحول الشعر من اللون الداكن الى اللون الفاتح.

للحصول على اللون الأشقر اخلطي الليمون مع البطاطا المبشورة مع بعض من خل التفاح وشاي البابونج. ضعي الخليط فوق شعرك وغطيه بغطاء الرأس الخاص بالاستحمام أو بكيس بلاستيكي واستعملي مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة. ثم اشطفي شعرك جيدا عند وصوله للدرجة التي ترغبين بها.

صبغات الشعر تسبب التلف لشعرك وقد لا تستطيعين استخدامها في كل الأوقات فهي لا تصلح للاستخدام أثناء الحمل والرضاعة. يمكنك تجربة احدى الوصفات الطبيعية السابقة للحصول على لون جديد مع الحفاظ على شعرك.