كيف تحافظين على نظافة مطبخك عند طهي اللحوم

إذا كنت تريد تقليل الإصابة بالأمراض جراء التسمم الغذائي خلال إعداد الطيور الطازجة، من المهم التعامل معها بعناية.

1- يجب دائما طهي الطيور حتى يصبح لون لحمها أبيض بالكامل ولا يكون فيها دماء على الإطلاق. وإذا لم تكن متأكدا، بالإمكان قياس درجة الحرارة بترمومتر اللحوم، ويجب أن تكون درجة الحرارة 70 درجة مئوية على الأقل

2- ولضمان طهي اللحم بشكل متساوٍ، يجب أن يذاب عنه الثلج بالكامل قبل الاستخدام، ويفضل أن توضع في الثلاجة من أجل هذا الغرض. وهذا يخفض انتشار الجراثيم على سطحها.

3- ويجب ألا يتم غسل الطيور قبل طهيها نظرا لأن هذه العملية يمكن أن تنشر الجراثيم في المطبخ. وإذا اضطررت لغسلها، يجب مسح على الفور الحوض والأسطح المجاورة على الفور بعد انتهاء هذه العملية.

4- ويجب دائما غسل اليدين وتجفيفهما بعناية بعد التعامل مع اللحوم النيئة. وينطبق نفس الأمر على أي أدوات استخدمت لإعداد اللحوم، ويجب غسلها بالمياه الساخنة وسائل التنظيف أو في غسالة الأطباق.

5- ويجب استخدام أدوات مائدة مختلفة للحوم النيئة والمطهية. وكذلك ألواح تقطيع منفصلة للحوم والخضراوات. وهذا يقي مما يطلق عليه التلوث العابر، حيث تنتقل الجراثيم من اللحوم النيئة إلى السلطة على سبيل المثال.

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