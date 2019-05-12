كيف تحصلين على بشرة متوهجة؟

هل أنت متذوق حقيقي للقهوة؟ اذن لا بد انك تعرف فوائد القهوة بشكل عام. ولكننا لسنا هنا للحديث عن فوائد شرب القهوة.

بصرف النظر عن مميزات فنجان القهوة المثالي ، يمكن للقهوة أن تساعدك على أن تبدو مذهلة ، وتمنح بشرتك توهجًا وتساعد على تقليل السيلوليت المزعج؟

القهوة يمكن أن تجعل مزاجك أفضل وبشرتك أروع. حيث تعمل حبوب البن كمضاد للأكسدة ذو فوائد عديدة للبشرة. وهذا هو السر الذي سنحدثك عنه اليوم، فاستخدام القهوة على الجلد، يحفز تدفق الدم ، مما يعطي بشرتك توهجًا. كما يساعد في تقليل الالتهاب ، وتقليل التورم في الكاحلين والمفاصل الأخرى وشد الجلد.

كما ان تنظيف بشرتك بالقهوة المطحونة يعمل كمقشر طبيعي ، مما يجعل البشرة ناعمة ونضرة. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الخواص المضادة للفطريات والبكتيريا في الكافيين على إبقاء عدوى الجلد خالية وكذلك التئام الجروح بشكل أسرع.

الطريقة:

خذ ملعقتين من القهوة المطحونة. أضف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة. رش بعض السكر المحبب على هذا المزيج جيدا. الآن ، إضافة زيت جوز الهند لخلط الكثير وجعل مزيج ثابت جيد. ينقل الخليط إلى جرة ، ويترك لمدة نصف ساعة.

أثناء الاستحمام - يرطب الجسم بالماء. الآن استخدم مقشر القهوة في كل مكان ، وافركه بلطف شديد (هذا مهم حتى لا تهيج البشرة) ، بحركات دائرية. مع إيلاء الاهتمام للمناطق التي بها السيلوليت مثل الذراعين والفخذين. بمجرد الانتهاء من التنظيف ، انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريبًا. اشطف مع الماء الفاتر.

كرر ذلك مرتين في الأسبوع وشاهد جلدك يتحول إلى متوهج ومشدود.