كيف تحصلين على نتيجة رائعة بعد استخدام شفرة الوجه؟

مع الوصول لسن البلوغ والتقدم في السن، تنمو بصيلات الشعر في أماكن عشوائية على الجسم، بما في ذلك الوجه، ولذلك تعتمد العديد من السيدات على شفرة الحلاقة في الحصول على بشرة ناعمة.

وهناك العديد من المزايا لحلاقة الوجه بالشفرة، حيث تزيل خلايا الجلد الميتة وتفتح المسام المسدودة وتسمح للرطوبة بالتخلل في الجلد وتنظف الوجه وتبقيه ناعما وتساعد في التخلص من حب الشباب وفعالة من حيث التكلفة ولا تسبب أي ألم على الإطلاق وتقشر البشرة وتسمح بوضع كريم الأساس بعد ذلك بسلاسة وتجعل الجلد أكثر مرونة وتفتح المناطق الداكنة.

ومع ذلك هناك بعض السلبيات لاستخدام الشفرة على الوجه، حيث تتطلب الحلاقة مرارا وتكرارا لأن الشعر سينمو أسرع، ويمكن أن تؤدي إلى جفاف البشرة، كما يمكن أن تعاني البشرة الحساسة والمعرضة لحب الشباب إلى ظهور البثور، كما تتطلب بعض العناية اللاحقة.

طريقة الحصول على نتيجة رائعة:

1. قبل بدء الحلاقة، من المهم دائمًا تجهيز بشرتك، من خلال استخدام منظفًا مرطبًا ودلكي وجهك لمدة 5 دقائق ثم امسحيه بقطعة قماش مبللة.

2. خذي بضع قطرات من التونر وطبقيها على وجهك وضعيه على وجهك بالكامل باستخدام قطعة قطنية لإزالة كل العرق أو الأوساخ أو الزيت أو المكياج الزائد من وجهك.

3. استخدمي جهاز بخار الوجه لترطيب بشرتك وفتح المسام وتنعيم شعر الوجه قبل الحلاقة.

4. دلكي بضع قطرات من الزيت المفضل لديك والمناسب لبشرتك، والذي يجب ألا يسد المسام، وذلك يساعد على تقليل الاحتكاك بين الشفرة والبشرة.

5. استخدمي يد لشد البشرة واليد الأخرى لحمل الشفرة بزاوية 45 درجة ثم حركيها بسلاسة لأسفل، وكوني لطيفة ودقيقة.

6. بعد حلاقة وجهك بالكامل، استخدمي قطعة قطنية لمسح وجهك من بقايا الشعر وضعي القليل من الألوفيرا الباردة أو رشي بعض ماء الورد على وجهك ورقبتك لتغذية بشرتك وترطيبها.

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