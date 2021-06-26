جميلة البوابة: تعرفوا على "جامسو" بدعة التجميل الكورية الجديدة

بعد أن قدم الكوريون بدع عديدة في مجالات مختلفة مثل K-Pop و K-Dramas و K-ASMR ، خرجوا مؤخراً ببدعة تجميل مؤثرة جداً تحت اسم K-beauty أو مستحضرات العناية بالبشرة الكورية التي بدأت تثير الاهتمام عبر الإنترنت...

وبينما لا يزال نظرائهم الغربيون منشغلين بتجربة كريمات الحلزون لتحدي الشيخوخة ، قدم خبراء التجميل من كوريا بدعة جديدة وهي جامسو! تعالوا نتعرف عليها:

ما هو جامسو؟

جامسو/Jamsu هي في الأساس كلمة كورية تعني "الغمر". ونظرًا لأن هذه التقنية تتضمن غمر وجه المرء في الماء ، لذلك يطلق عليه تقنية جامسو.

كيف يتم تنفيذ طريقة جامسو؟

كل ما عليك فعله هو وضع الماكياج على وجهك ثم غمر وجهك في الماء المثلج لتثبيت المكياج وضبطه.

يزيل الماء كريم الأساس أو الماكياج الإضافي ويمنحك مظهرًا أكثر طبيعية.

كيف تفيد جامسو الجلد؟

يمكن أن يعمل الماء المثلج معجزات لترطيب البشرة الجافة ويساعد أيضًا في علاج حب الشباب لأن الماء البارد يغلق المسام المفتوحة.

حسنًا ، سنقوم بالتأكيد بتجربة هذه الطريقة السهلة لتحقيق الجمال في المنزل، أخبرونا عن تجاربكم أيضًا في قسم التعليقات أدناه. أخبرونا أيضًا عن حيل الجمال التي تستخدمونها أيضاً.

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