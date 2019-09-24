كيف تحمي نفسك من الزملاء السامين في مكان العمل؟

كما هو الحال في العلاقات الرومانسية ، فإن التعامل مع الأشخاص السامين في مكان العمل يمكن أن يجعلك تشعر بالتوتر والاستنزاف. خاصة عندما تضطر الى قضاء جزء كبير من يومك مع مثل هؤلاء الزملاء. لا يهم إذا تظاهر زميلك في العمل بأنه صديق ومتعاطف عندما يؤثر سلوكه السام على صحة وإنتاجية الأشخاص من حوله. وفقًا للخبراء ، ليس لدينا سيطرة على سلوك الآخرين ، لكن تغيير طريقة تعاملنا مع الزميل السام أو استخدام حيل نفسية للتعامل مع هؤلاء الأشخاص يمكن أن يساعد بشكل كبير. لذا ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق للتعامل مع هؤلاء الزملاء.

الانفصال عاطفيا

من أفضل الطرق لحماية نفسك من الزميل السام هو جعل نفسك مفصولًا عاطفياً. يستخدم الكثير من الأشخاص السامين الحيل الذهنية لتحفيز الآخرين عاطفياً وعندما تسقط في هذا الفخ ، فإن ذلك سيجعل الموقف صعبًا فقط. على سبيل المثال ، قد يكون هذا الشخص داعمًا للغاية عندما تخبره عن أمر خاص، ولكنه بهدوء سيقوضك أمام رئيسك في العمل. عندما تعرف ذلك، سوف تشعر بالغاضب أو الحزن لأنك لم تتوقع أبدًا مثل هذا السلوك منه؟ الغضب أو الحزن ليسا الا عواطف. لذلك ، تعلم ان تتحكم في رد فعلك العاطفي في مكان العمل واترك امورك الخاصة بعيدا عن العمل

الاختلاط مع أشخاص آخرين

ليس كل الزملاء سامين. لذلك ، تعلم أن تفصل بين السيء والجيد واختلط مع زملاء العمل الآخرين الذين يجعلونك تشعر بالراحة. واحدة من السمات السلوكية الكلاسيكية للأشخاص السامين هي تنفير الضحية من الأجواء الاجتماعية. لذلك ، تأكد من أنك لا تستسلم لخططهم الشريرة.

لا تحاول أن تثبت خطأهم

أفضل طريقة للتعامل مع زملاء العمل السامين هي الارتفاع فوقهم. في كثير من الأحيان ، قد تُشعر برغبة في إثبات اخطائهم ، لكن القيام بذلك سيجعلهم أكثر تحمسًا لإذلالك. تذكر ، ليس لديك سيطرة على سلوك الآخرين ولكن يمكنك بالتأكيد التحكم في تصرفاتك ، أليس كذلك؟ لذلك ، لا تحاول تصحيحهم لأن هؤلاء الأشخاص غير قابلين للإصلاح.

الجهل نعمة

قد يكون من الصعب للغاية تجاهل الأنشطة السامة لزميلك. إليك التمرين الذي يمكنك من خلاله محاولة بناء مستوى صبر اقوى ، مما سيساعدك على تجاهل هؤلاء الأشخاص. في كل مرة تجد زميلًا سامًا بتصرف بوقاحة معك ، كرر هذه الكلمات بصمت ، "الحمد لله ، أنا لست مثله." تخيل أن تكون مكانه. هل ترغب في معاملة الآخرين بالطريقة التي يعاملك بها زميلك السام؟ بالطبع لا. بمجرد أن تدرك أنك شخص أفضل من زميلك في العمل، سيكون من الأسهل بالنسبة لك تجاهله.