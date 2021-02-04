كيف تختلف اختبارات الأجسام المضادة لكوفيد 19 عن الاختبارات التشخيصية؟

في ظل كثرة الأخبار التي يتم تداولها عن اختبارات مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، ليس من المستغرَب أن يكتنف الغموض بعض الاختبارات والفروقات بينها، يحدد اختبار الأجسام المضادة ما إذا كنت قد أصبت في الماضي بكوفيد 19 وما إذا كان جسمك يحتوي حاليًا على أجسام مضادة للفيروس. في المقابل، يحدد اختبار تشخيص كوفيد 19 ما إذا كنت مصابًا حاليًا بالمرض. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الاختبار.

متى يتم اختبار الأجسام المضادة ولماذا يُعتبَر مهمًا؟

عادة يتم إجراء اختبار الأجسام المضادة، المعروف أيضًا باسم الاختبار المَصْلي أو اختبار السيرولوجيا، بعد الشفاء التام من كوفيد 19. قد تتفاوت أهلية الأشخاص لتلقي الاختبار، وذلك اعتمادًا على توفر الفحوصات. يأخذ اختصاصي الرعاية الصحية عينة من الدم، ويتم ذلك عادة عن طريق وخز الإصبع أو سحب الدم من وريد في الذراع. ثم يتم اختبار العينة لتحديد ما إذا قام جسمك بتكوين أجسام مضادة للفيروس. يُنتج الجهاز المناعي هذه الأجسام المضادة — وهي بروتينات ضرورية جدًا لمكافحة الفيروس والتخلص منه.

إذا أظهرت نتائج الاختبار أن لديك أجسامًا مضادة، فإن ذلك يشير إلى احتمال أنك قد أصبت بكوفيد 19 فيما مضى. قد يعني ذلك أيضًا أن لديك بعض المناعة. ولكن ليست هناك أدلة كافية على أن وجود الأجسام المضادة يعني أنك مُحَصَّنٌ ضد الإصابة بعدوى كوفيد 19. فمستوى المناعة ومدتها غير معروفين بعد. في نهاية المطاف، ستكشِف الدراسات الجارية مزيدًا من البيانات حول هذا الأمر.

يؤثر توقيت ونوع اختبار الأجسام المضادة على دقة النتائج. إذا خضعت للاختبار في مرحلة مبكرة جدًا أثناء الإصابة، وهي مرحلة لا تكون الاستجابة المناعية فيها مكتملة، فقد لا يكتشف الاختبار وجود الأجسام المضادة. لذلك لا يُنصح بإجراء اختبار الأجسام المضادة إلا بعد مرور 14 يومًا على الأقل على بدء الأعراض. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أنواع محددة فقط من اختبارات الأجسام المضادة، ولكن لا تزال هناك اختبارات مشكوك بدقتها في الأسواق.

إحدى الفوائد الأخرى المرجوة من إجراء اختبار الأجسام المضادة بدقة هي أن الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد 19 قد يكونون مؤهلين للتبرع بالبلازما، وهي جزء من الدم. يمكن استخدام هذه البلازما لعلاج أشخاص آخرين مصابين بأعراض خطيرة وتعزيز القدرة على محاربة الفيروس. يُطْلِق الأطباء على هذه الأجسام المضادة بلازما النقاهة.

ما هي الاختبارات المستخدمة لتشخيص كوفيد 19؟

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أنواع الاختبارات التالية لتشخيص عدوى كوفيد 19:

اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). يكشف هذا الاختبار، والذي يسمى أيضا الاختبار الجزيئي، عن المادة الوراثية لفيروس كوفيد 19 باستخدام تقنية مخبرية تسمى تفاعل البوليميراز المتسلسل. يجمع موظف الصحة عينة سائلة باستخدام مسحة أنفية أو حنجرية، وقد يطلب منك أن تبصق في أنبوب لاستخراج عينة لعابية. قد تتاح النتائج في غضون دقائق في حال تحليلها في نفس الموقع، أو خلال عدة أيام أو أكثر في حال إرسالها إلى مختبر خارجي أو إذا كانت هناك تأخيرات في بعض المختبرات. اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل دقيقة جدًا عند إجرائها بشكل صحيح من قبل اختصاصي في الرعاية الصحية، ولكن يمكن أن لا يكشف الاختبار السريع بعض الحالات.

اختبار المستضدات. يكشف اختبار كوفيد 19 هذا عن وجود بروتينات فيروسية معينة. يمكن أن تَظهر نتيجة اختبار المستضدات خلال دقائق عند جمع عينة سائلة باستخدام المسحة الأنفية. لكن قد تُرسَل بعض العينات إلى مختبر لتحليلها. تعتبر نتيجة اختبار المستضدات دقيقة عند اتباع التعليمات بحذافيرها، ولكن احتمال صدور نتائج سلبية كاذبة من خلال هذا الاختبار أعلى — أي أن الحصول على نتيجة سلبية أمر وارد حتى لو كنت مصابًا بالفيروس. وبحسب الحالة، قد يوصي الطبيب بإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل لتأكيد النتيجة السلبية لاختبار المستضدات.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحا طارئًا يسمح باستخدام بعض أدوات اختبار كوفيد 19 المنزلية. يمكنك استخدام هذه الأدوات لجمع السائل الأنفي أو اللعاب بنفسك في المنزل. لكن معظم أدوات الاختبار تصرف بوصفة طبية فقط. تتفاوت أدوات الاختبار هذه في دقتها، لذلك فإن الحصول على نتيجة كوفيد 19 سلبية لا يعني بالضرورة أنك غير مصاب بالفيروس. لا تشترِ أو تستخدم أي فحص منزلي إلا إذا كان حاصلًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو كان معتمدًا من الدائرة الصحية المحلية.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا رغبتُ بالخضوع لاختبار كوفيد 19 التشخيصي أو اختبار الأجسام المضادة؟

يمكنك الاتصال بالدائرة الصحية المحلية أو الاطلاع على موقع الدائرة على الإنترنت للحصول على معلومات حول الاختبارات. إذا أُصبت بأعراض كوفيد 19، اتصل بطبيبك لمناقشة حالتك ولمعرفة كيفية التحضير لموعدك قبل السعي لتلقي اختبار كوفيد 19 شخصيًا.

تعتمد إمكانية الخضوع لأي من الاختبارَيْن على المكان الذي تعيش فيه، ومدى توفر أدوات الفحص، وما إذا كنت تُعتبر مؤهلاً لتلقي الفحص. في الولايات المتحدة، هناك جهود تعاونية مستمرة تهدف لتوفير الاختبارات على نطاق أوسع. الهدف هو اختبار المزيد من الأشخاص على الصعيد الوطني مع توفر المزيد من الاختبارات.

كيف يمكن أن يساعد اختبار كوفيد 19 التشخيصي واختبار الأجسام المضادة على الحد من انتشار الوباء؟

من خلال اختبار كوفيد 19 التشخيصي، يمكن للأشخاص الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية وتكون لديهم أعراض أن يحصلوا على الرعاية باكرًا. كما يمكن تتبع المخالطين والبدء بإجراءات العزل الذاتي والحجر الصحي على نحو أسرع للمساعدة في إيقاف انتشار الفيروس.

لكن لا يوجد اختبار دقيق بنسبة 100% في الكشف عن كوفيد 19. من الممكن أن تحصل على نتيجة سلبية رغم أنك مصاب (ويسمى ذلك نتيجة سلبية كاذبة) أو أن تحصل على نتيجة إيجابية رغم عدم إصابتك (ويسمى ذلك نتيجة إيجابية كاذبة). لذا، من الضروري حتى إشعار آخر الاستمرار في اتباع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بخصوص كوفيد 19، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الظروف التي تستدعي ذلك.

تعطي اختبارات الأجسام المضادة مؤشرًا عن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 ثم تعافوا منه، بما في ذلك الأشخاص الذين لم يصابوا بأعراض. ويساعد ذلك في تحديد الأشخاص الذين قد تكون لديهم مناعة، ولكن من غير المعروف حتى الآن مدى قوة تلك المناعة واستمرارها.

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