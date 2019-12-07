كيف تخسرين الوزن اثناء الدوام؟

هل تعانين من مشكلة عدم القدرة على اتباع حمية غذائية أو أسلوب غذائي صحي بسبب ظروف عملك؟

العديد من النساء العاملات يعانين من نفس المشكلة، ولكن هذه النصائح ستساعدك على تنظيم وقتك واختيار الوجبات الصحية وخسارة الوزن.

تحديد مواعيد تناول الطعام

قومي بتحديد موعد ثابت يوميًا لتناول الطعام ولا تتركي ذلك للحظ، فتعويد الجسم على موعد ثابت لتناول الغذاء يتسبب في حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل وأسرع.

تحديد مكان تناول الطعام

قومي بتناول وجباتك الغذائية في العمل في مكان مخصص لذلك ولا تقومي بتناول الوجبة على مكتبك حتى لا تتعرضي لمشكلة زيادة حجم البطن التي تنتج عن طريق تناول الطعام في نفس مكان العمل.

اختيار وجبة فطور صحية

قومي بتناول وجبة فطور مناسبة وخفيفة فلا داعي لتناول الوجبات السريعة واستبدليها بطبق من سلطة الخضروات أو ثمار الفاكهة أو كوب من الزبادي المضاف له العسل، وانتظري حتى ترجعي المنزل لتتناولي وجبة غذاء غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

اختيار العناصر الغذائية الهامة

قومي بتناول وجبات صحي ومتنوعة العناصر الغذائية خلال فترة العمل حتى تحظي بالتركيز الذي يساعدكِ في إنجاز مهامك الوظيفية المختلفة، فاحتواء الوجبات الغذائية على البروتين والمغنسيوم والكالسيوم والألياف النباتية يساعد على تنشيط الجسم وزيادة القدرة على التركيز.

المشي

قومي بأخذ قسط راحة بين فترة وأخرى لتقومي بالمشي لتنشيط الدورة الدموية بجسمك ولتنشيط عملية حرق الدهون بالجسم، فالمشي في فترة الراحة تعمل على خسارة الوزن وراحة العينين من شاشات الكمبيوتر التي تتسبب في أذيتهما.

نصيحة:

يمكنك استبدال الوجبات السريعة بوجبة صحية محضرة في المنزل بكميات قليلة من السعرات الحرارية، كل ما عليكِ فعله هو تحضير وجبتكِ الصحية في الصباح الباكر قبل النزول للعمل أو في المساء قبل الذهاب إلى النوم لتحرمي نفسك من الدهون التي تحتويها الوجبات السريعة.