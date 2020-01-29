كيف تخسرين الوزن بعد الاربعين؟

بين سن 30 و45 يمر الجسم بفترات مرهقة مثل الحمل أو الحميات الغذائية المتذبذبة ، والتي تساهم، جنباً إلى جنب مع التقدم في السن، والحالة الصحية و تباطئ الحركة في استرخاء مناطق من الجسم، خاصة على مستوى الجوانب، الأرداف والفخذين الامر الذي يسبب البدانة وينصح خبراء الصحة قبل البدأ بأي حمية بالعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وينصح بالتحرك (المشي، ركوب الدراجة الهوائية...) لفترة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً بالاضافة الى ممارسة اليوغا، البيلاتيس أو التمارين الرياضية المائية، مرة إلى مرتين بالأسبوع.

نصائح هامة لخسارة الوزن:

وازني في الكثافة الطاقية: قد يعطي هذا الحل نتائج سريعة ومرضية على المدى البعيد: املئي مائدتك بأطعمة ذات كثافة طاقية منخفضة (خضروات، لحوم وأسماك خالية من الدهون، نشويات...) على حساب الأطعمة ذات الكثافة الطاقية العالية (السكريات، الدهون...). بالتالي، ينبغي إرفاق كميات كبيرة من الخضر بكل وجبة تحتوي على اللحوم أو الأسماك، أما النشويات، السكريات والدهون فينبغي الحد منها ما أمكن.

خططي لأسبوعك: التخطيط المسبق لقوائمك الغذائية يجنبك خطر الوقوع في خطأ تسخين أطباق جاهزة. كل يوم أحد، قومي بوضع خطة غذائية للأسبوع القادم، وقومي بالتسوق حسب تلك الخطة، مع مراعاة اقتناء مواد جيدة في حالة اضطررت لارتجال وجبة سريعة متوازنة: لحوم حمراء، بيض، مواد مثلجة أو معلبة طبيعية، منتجات ألبان طبيعية، خضروات، وفواكه.

قسمي الوجبات العائلية: قومي بتحضير وجبات مشتركة، لكن قدمي كل طعام في طبق: اللحم أو السمك المطبوخ بدون دهون (شواء، فرن، بخار...) في طبق، الخضروات في طبق، النشويات في طبق، الصلصات في وعاء المرق، الجبن المبشور في وعاء آخر... كما يمكنك تقديم العديد من المحليات: فواكه، محليات بالحليب، ألبان طبيعية... لكي يقوم كل شخص باختيار طعامه والكميات المناسبة له.

وازني غذائك: يعتبر التعويض في العشاء على حساب تخطي الغذاء فكرة سيئة؛ فذلك يشجع على تناول وجبات خفيفة في فترة ما بعد الظهر أو تناول كميات كبيرة من الطعام في المساء. تناولي وجبة غذاء خفيفة، بحصص متنوعة وكافية: لحوم وأسماك خالية من الدهون، خضروات، أطعمة نشوية، ألبان وفواكه. أما على العشاء، فيفضل تناول وجبات غنية بالخضر، بالإضافة إلى ياغورت وفاكهة معينة، مع تفادي الدهون، السكريات والكحول.

خذي وقتاً كافياً في تناول ومضغ طعامك جيداً: يساهم المضغ الجيد في تحسين عملية الهضم، فيحد بالتالي من الانتفاخ ويعزز الشبع. التلذذ بالوجبة والتركيز عليها يجنبك أيضاً تناول وجبات خفيفة في فترة ما بعد الظهر أو محاولة التعويض خلال الوجبة التالية.

