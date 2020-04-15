كيف ترفع مستوى الكولسترول الجيد؟

ماذا تعرف عن الكولسترول الجيد؟

الكولسترول هو عبارة عن بروتينات دهنية عالية الكثافة تساعد على منع الكولسترول السيئ من التراكم على بطانة الشرايين من خلال التقاطه ونقله إلى الكبد الذي يتخلص منه. وبالتالي فإن رفع مستوى الكولسترول الجيد أمر في غاية الأهمية من أجل الوقاية من أمراض القلب والشرايين. إذا كنت تعاني من ارتفاع الكولسترول السيء وترغب في السيطرة عليه بطريقة طبيعية فهذه الخطوات سوف تساعدك:

ولكن قبل اي تصرف اطلب من طبيبك إجراء فحص دم لمعرفة ما إذا كان الكولسترول الجيد لديك ضمن معدله الطبيعي. فنقص الكولسترول الجيد يعتبر مؤشر خطر للأمراض القلبية الوعائية خصوصاً لدى مرضى السكري وأولئك الذين يعانون من السمنة، وبالتالي فإن رفع مستواه أهم بكثير من خفض مستوى الكولسترول السيئ.

الأنشطة التي تساعد على رفع مستوى الكولسترول الجيد:



النشاط البدني المنتظم والدائم مفيداً جداً في رفع مستوى الكولسترول الجيد. لذلك ننصحك ببدء برنامج رياضي يتضمّن 20 إلى 30 دقيقة من تمارين الأيروبك أو غيرها من التمارين الرياضية المعتدلة لعدة أيام في الأسبوع. ومن أجل رفع نسبة الكوليسترول بشكل سريع وفعّال، حاول تمديد فترة التمارين بقدر المستطاع.

التخلّص من الوزن الزائد أو السمنة. فالمحافظة على الوزن الصحي والمثالي تساهم في خفض مستوى الكولسترول السيئ ورفع الكوليسترول الجيد. في حال كنت غير متأكدة مما إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن.

التوقّف عن التدخين . فالتدخين يعمل على خفض مستويات الكولسترول الجيد ويعتبر من أهم العوامل المسبّبة لأمراض القلب والشرايين.

تغيّر عاداتك الغذائية السيئة وإتّباع حمية صحية من شأنها رفع الكولسترول الجيد لديك وخفض السيئ منه وبالتالي المحافظة على سلامة قلبك. لذلك ننصحك بإستبدال الاطعمة الغنية بالسعرات الحرارية بالخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، وإضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية مثل أسماك السلمون والتونا والسردين.



وأخيراً اطلب من طبيبك أن يصف لك واحد من من الأدوية العديدة المخصّصة لرفع مستوى الكولسترول الجيد إذا كنت تواجه خطراً متزايداً للاصابة بمرض القلب وتحتاج لرفع الكولسترول الجيد بشكل كبير وخفض السيئ في المقابل

