كيف تزيد من عدد الحيوانات المنوية بشكل طبيعي؟

العقم مشكلة شائعة ويتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم. وفقا لاحدث الاحصاءات فإنه يؤثر على ما يقرب من واحد من كل ستة أزواج ويقدر الخبراء أن ما بين 40 إلى 50 في المائة من حالات العقم سببها الشريك الذكر . على الرغم من أن العقم لا يمكن علاجه دائمًا ، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي وتغيير نمط الحياة يمكن تحسينه.

عندما يتعلق الأمر بالرجال ، تعد كمية الحيوانات المنوية أحد الجوانب المهمة لخصوبة الرجال. تركيز أو عدد خلايا الحيوانات المنوية هو ما يمكن أن يساعد في تحديد نوعية الحيوانات المنوية.

لذلك ، إذا كانت جودة الحيوانات المنوية المنخفضة هي العائق الذي لا يسمح لشريكك بالانجاب ، فإليك 7 طرق طبيعية لزيادة ذلك.

التمرين والنوم

أظهرت دراسات متعددة أن ممارسة الرياضة وفقدان الوزن يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة. وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن التمارين الرياضية لمدة 16 أسبوعًا لمدة 50 دقيقة يوميًا ، زادت من تركيز الحيوانات المنوية وحجمها لدى 45 رجلًا يعانون من السمنة المفرطة والمستقرة.

الحد من التوتر

يدفع الإجهاد جسمك لاتخاذ إجراءات دفاعية للحفاظ على الطاقة. يصبح الجسم أقل اهتمامًا بالتكاثر ويركز بشكل أكبر على البقاء على قيد الحياة في أوقات الشدة. اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والقيام بشيء تستمتع به سوف يقلل من مستوى التوتر. كل هذا سوف يساعد في إدارة الإجهاد. بالنسبة للرجال الذين يعانون من الإجهاد الشديد أو القلق، قد يصف الأطباء علاجا مناسبا.

قل لا للتدخين

لا شك أن التدخين يقلل من عدد الحيوانات المنوية باستمرار. استعرضت دراسة أجريت في عام 2016 نتيجة 20 دراسة أخرى بما في ذلك 6000 شخص. وقد وجد أن الرجال الذين يدخنون باستمرار قل لديهم عدد الحيوانات المنوية.

تجنب الكحول والمخدرات

يرتبط استهلاك الأدوية مثل الماريجوانا والكوكايين بانخفاض عدد الحيوانات المنوية. حتى الافراط في تناول الكحول يخفض مستويات هرمون تستوستيرون ونوعية وكمية الحيوانات المنوية لدى الرجال. يمكن أن يسبب انخفاض الرغبة الجنسية وحتى العجز الجنسي.

خذ المكملات الغذائية الخاصة بك

تناول فيتامين دي والكالسيوم اظهر تحسنا في عدد الحيوانات المنوية وفقا للدراسات. وهذا لان المستويات المنخفضة من فيتامين دي ارتبطت مباشرة بتراجع عدد الحيوانات المنوية.

تناول اطعمة غنية بمضادات الاكسدة

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الاكسدة يساعد على كبح الجزئيات الحرة المسببة للالتهابات وبالتالي يقلل من الإصابة بالامراض المزمنة. زيادة الأطعمة المضادة للاكسدة في الوجبات يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية.