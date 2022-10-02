كيف تساعد طفلك على تكوين صداقات جديدة؟ أحياناً لا يستطيع الأطفال الاكتفاء من الأصدقاء وعليك أن تسحبهم إلى المنزل للتوقف عن اللعب معهم. ولكن قد تكون هناك أيضًا أوقات لا يكون فيها لطفلك العديد من الأصدقاء أو أي أصدقاء على الاطلاق ويكافح من أجل تكوين صداقات جديدة.

كيف تساعد طفلك على تكوين صداقات جديدة؟

الاطفال والصداقات

حسنًا ، هناك طرق معينة يمكنك من خلالها تشجيعه على مقابلة أطفال جدد وتكوين صداقات جميلة. إن وجود الأصدقاء ليس من أجل المتعة فحسب ، بل يمكن أن تحسن الصداقة مهارات التواصل لدى الطفل ، والإبداع ، والمعرفة ، والصفات الجيدة الأخرى مثل التعاطف، والاهتمام ، والمشاركة.

على الرغم من أن بعض الأطفال اجتماعيون بشكل طبيعي ، إلا أن الخجل يمكن أن يكون عائقًا أمام الأطفال الآخرين في تنمية الصداقات، ولكنه "أحد الأشياء التي يمكننا حقًا مساعدة الأطفال على التغلب عليها" ، كما تقول جيل جروس ، دكتوراه ، عالمة نفس وخبيرة في تنمية الطفل في هيوستن، تكساس. ليست هناك حاجة لتحويل طفلك إلى فراشة اجتماعية ، ولكن هل تساعده على الشعور بمزيد من الثقة الاجتماعية؟ هذا ممكن تمامًا ، كما تقول الدكتورة جروس. علم طفلك المهارات التي ستساعده على أن يصبح أكثر ثقة وراحة في تكوين الصداقات.

كيف تساعد طفلك على تكوين صداقات جديدة؟

الأسباب التي قد تجعل طفلك يكافح من أجل تكوين صداقات

إذا كنت قد انتقلت إلى مدينة مختلفة أو منزل مختلف أو اضطر طفلك إلى تغيير المدرسة ، فقد يعاني من التغيير وعدم الراحة في البدء من جديد. ومع ذلك ، بدعمك ، يمكنك مساعدتهم على التواصل مع المكان والأشخاص الجدد.

قد يواجه بعض الأطفال صعوبة في تكوين صداقات جديدة بسبب الخجل الشديد أو التوتر. هذا يمكن أن يمنعهم من بدء محادثات مع أشخاص جدد.

يعاني بعض الأطفال من صعوبات اجتماعية حيث قد لا يكونون جيدين في التواصل أو قراءة الإشارات الاجتماعية بشكل صحيح. مع بعض المساعدة ، يمكنهم أيضًا تكوين صداقات رائعة.

كيف تساعد طفلك على تكوين صداقات جديدة؟

جرب هذه النصائح والأنشطة لتحسين ثقة طفلك وراحته وإثارته لتكوين صداقات:

ابدأ بخطوات صغيرة

إذا كان طفلك يشعر بالفعل بعدم الارتياح أو عدم الثقة بالنفس ، فإن دفعه إلى "الذهاب والتحدث" قد لا يساعد. بدلاً من ذلك ، ايدأ ببطء في اشراكه في المواقف الاجتماعية الأقرب إلى مستويات راحتهم. لذا ، بدلاً من اصطحابهم إلى حفلة عيد ميلاد مزدحمة حيث لا يعرفون أي شخص ، ربما يمكنك اصطحابهم إلى الحديقة القريبة وجعلهم يتفاعلون مع الأطفال الذين يلعبون هناك.

المشاركة في الألعاب يمكن أن يساعد في الترابط

يحب كل طفل تقريبًا ممارسة الألعاب. بناءً على اهتمام طفلك ، يمكنك مساعدته في العثور على صديق له نفس الاهتمامات. إذا كانوا يستمتعون بركوب الدراجات ، ساعدهم في العثور على صديق لركوب الدراجات - ستجد بالتأكيد بعض الأطفال يركبون الدراجات في المساء في حديقة قريبة.

إذا كانوا يحبون لعبة الكريكيت ، فقدمهم للأطفال الذين يلعبون الكريكيت كل يوم. طريقة رائعة للبدء - سواء في الحي أو المدرسة - هي العثور على شخص لديه نفس اهتماماتك. إذا كان طفلك يحب صناعة الحرف اليدوية أو المجوهرات ، فيمكنه قضاء موعد للعب في المنزل من خلال دعوة طفل من المدرسة أو الحي الذي يهتم أيضًا بأنشطة مماثلة.

مساعدة شخص ما يمكن أن تبني الصداقة

اللطف يقطع شوطا طويلا في التقرب الى قلوب الناس. علم طفلك أن يساعد الآخرين المحتاجين - يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل إعارة قلم رصاص إضافي للطفل الجالس أمامه والذي نسي صندوق أقلام الرصاص في المنزل. يمكن أن يكون عن طريق الاتصال بصديقهم للاطمئنان على صحتهم لأنهم فاتتهم المدرسة اليوم. إذا كان من الممكن أن تأتي المحبة والرعاية لطفلك بسهولة ، فسيكون لديهم مجموعة من الأصدقاء في أي وقت من الأوقات.

نموذج السلوك اللطيف

يلعب الآباء دورًا كبيرًا في نمذجة سلوك أطفالهم. إذا كنت لا تخرج في نزهة مسائية مع أصدقائك أو تتسكع معهم لتناول العشاء أو أي شيء آخر ، فإن طفلك سيدفع ثمن افتقارك إلى الحياة الاجتماعية.

إذا كان طفلك محرجًا عند بدء محادثات مع جيران جدد ، فأنت ابدأ وستلاحظ أن طفلك سينضم إليك قريبًا.

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