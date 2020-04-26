كيف تستمتع بالحلويات المفضلة دون الشعور بالذنب ؟

هل أنت مذنب بالاستسلام لرغباتك بتناول الحلويات دون وعي؟ حسنًا ، لا داعي للقلق بعد الآن لان أغنى الحلويات يمكن أن تصنع بطريقة تقلل من محتواها من السعرات الحرارية. لن يساعدك ذلك على تذوق كل قطعة فحسب ، بل سيساعدك أيضًا في الحفاظ على نظامك الغذائي.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تخفيف حدة الحلويات الخاصة بك وتناولها دون الشعور بالذنب:

استخدم العسل بدلاً من السكر

ربما يكون السكر المكرر هو أسوأ عدو عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. والحلويات محملة بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات. فالسكر جزء هام من الحلويات ويستخدم في كل وصفة تقريباً يتم تحضيرها في جميع أنحاء العالم. إذا كان لديك ميل لتناول الحلويات فقد تجد صعوبة في مقاومتها، ولكن في الواقع كل ما عليك فعله هو استبدال السكر بالعسل. كلاهما مكون طبيعي ، ولكن العسل منخفض بالسعرات الحرارية مقارنة بالسكر المكرر. ويعطي طعمًا مشابهًا لمذاق السكر ولن يؤثر كثيرًا على قوام الحلوى أو شكلها.

استبدال الكريمة الثقيل بالحليب المنزوع الدسم والمبخر

تحتوي معظم أصناف الكعك والمعجنات على كريمة ثقيلة ، وهو أمر مهم لتحقيق قوام واتساق الخليط. ما يمكنك القيام به هنا هو استبدالها بالحليب منزوع الدسم المبخر. فهو لا يحتوي على تناسق مماثل لتلك الموجودة في الكريمة الثقيلة فقط ولكنه يحتوي أيضاً على نسبة أقل من السعرات الحرارية والدهون ويمكن أن يحقق نفس الطعم الشهي.

استبدل الزيت بالدهون الجيدة

الزيت هو عنصر هام آخر يضاف إلى الحلويات أثناء تحضيرها. فهو يوفر الرطوبة اللازمة للحلويات ويحسن الطعم. ما يفعله أيضًا هو زيادة وزنك. يمكنك استخدام صلصة التفاح غير المحلاة إذا وجدت أيًا منها بدلًا من الزيت لأنها ستعطي نسيجًا مشابهًا. يمكن أن يكون زيت جوز الهند وزبدة اللوز أيضًا بعض البدائل الجيدة للزيت. باستخدام هذه العناصر ، لن تقلل فقط من استهلاكك من الدهون والسعرات الحرارية ، بل ستزيد أيضًا من استهلاكك للألياف وفيتامين ج.

استخدام الشوكولاتة الداكنة بدلاً من شوكولاتة الحليب

بالنسبة إلى الوصفات التي تتطلب شوكولاتة الحليب ، يعد استبدالها بالشوكولاتة الداكنة خيارًا صحيًا أكثر. ثبت أن الشوكولاتة الداكنة المحملة بمضادات الأكسدة والألياف والحديد والزنك توفر الكثير من الفوائد الصحية. اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% من الكاكاو أو أعلى لجني أقصى الفوائد الصحية.