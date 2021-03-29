كيف تصرف أموالك مثل الأثرياء دون أن تصبح مديوناً؟

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأثرياء ينفقون الأموال في أي وقت وفي أي مكان. هذا ليس صحيحا على الاطلاق...

في الواقع ، يتبع الأغنياء منظومة حسابية معقدة عندما يتعلق الأمر بإنفاق الأموال على وسائل الراحة والأشياء الفاخرة وهذا ما يحافظ على مركزها المالي سليمًا. لديهم أسلوب حياة منظم ويمتنعون عن شراء الأشياء التي ليست ذات قيمة كبيرة. لذلك ، نقدم لك بعض الأشياء الشائعة التي لا يضيع فيها الأثرياء أموالهم أبدًا.

الاندفاع الشرائي

حتى لو كانت تلك السترة أو ذلك العطر الغالي الثمن يبدو مغريًا بدرجة كافية ، لا تشتريه. قد لا يدرك الكثيرون ذلك ، لكن عمليات الشراء الاندفاعية هي أحد الأسباب التي تجعل رصيد الائتمان يصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. يتمتع الأثرياء بالحرية في شراء أي شيء في أي وقت يريدون ، لكنهم لا يفعلون ذلك ، لأنهم يفكرون كثيرًا إذا كانوا بحاجة إليه حقًا.

الاشتراكات التلفزيونية الإضافية

ستندهش من معرفة المبالغ التي تصرفها على قنواتك التلفزيونية الرقمية والاشتراكات. الأثرياء لا يقضون وقتًا في الجلوس أمام التلفزيون ويفضلون الاحتفاظ باشتراك واحد جيد لبعض وسائل الترفيه العشوائية في أي وقت. لذا ، فكر مليًا قبل تجديد الباقة الرقمية الضخمة في المرة القادمة.

الأصناف الفاخرة

من الصعب تصديق أن الأثرياء لا يشترون سلعًا فاخرة لأسلوب حياتهم اليومي. قد يبدو شراء الملابس الفاخرة وحقائب اليد والأحذية والسيارات الفاخرة واعدًا ، ولكنه قد يؤثر بسرعة على كشف حسابك المصرفي. لا بأس من شراء قطعة فاخرة مرة أو مرتين في السنة، لكن لا تقم بشراء أشياء لا تحتاجها حقًا.

منزل باهظ الثمن

الاستثمار في منزل أعلى بكثير من ميزانيتك ليس بالأمر الذكي جدًا. يجب أن تبحث عن صفقات تتضمن الكثير من المساومة حتى تتمكن من تحمل تكاليفها. إن التباهي بمنزل بالكاد تستطيع تحمل تكلفته سيكلفك الكثير من المال. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التجديدات الإضافية والديكورات الداخلية سوف تستنزف مالك تمامًا.

بطاقات ائتمان متعددة

الاحتفاظ ببطاقات مالية متعددة يعني فقط أنه يتعين عليك تتبع الرسوم المتعددة حتى يتم استحقاقها. يقال إن الأثرياء يميلون إلى الاحتفاظ ببطاقة ائتمان واحدة أو اثنتين فقط حتى لا يضطروا للقلق بشأن المعاملات من حسابات مختلفة. يعد الاستثمار في حساب مصرفي واحد فقط فائق الأمان أسهل من الاضطرار إلى الاحتفاظ بعدة حسابات بنكية.

التملص من الأشياء التي لا تدوم

لا يضيع الأثرياء أموالهم في شراء أحدث الأدوات الرقمية أو الذهاب في إجازات مجنونة ومكلفة. بدلاً من ذلك ، يفضلون الشعور بالراحة مع الهاتف الذي لديهم بالفعل أو الإقامة في فندق مريح ومعروف. هؤلاء الناس يفهمون قيمة المال وينفقونه على أشياء لن تدوم في النهاية. لذلك ، يُنصح بإنفاق مبلغ معين من المال على الأشياء التي ستكون مهمة على المدى الطويل.

الغرامات المتأخرة

أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عندما يتعلق الأمر بتوفير المال هو أنهم ينسون دفع مستحقاتهم المالية لشركات بطاقات الائتمان. يمكن أن تكون الغرامة المالية عالية جدًا في بعض الحالات. لذلك ، يجب أن يحتفظ الأشخاص بحساب منظم عندما يحتاجون إلى دفع فواتير بطاقات الائتمان الخاصة بهم ، لتجنب أي مدفوعات "إضافية".

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