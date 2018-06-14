كيف تصنعي بسكويت لمرحلة التسنين؟

يحب الأطفال الرضّع المضغ خصوصا في فترة التسنين

يحب الأطفال الرضّع المضغ خصوصا في فترة التسنين. فالمضغ يساعد على التخفيف من الألم ويمنع الأطفال الرضّع من البكاء. وبالرغم من أن العديد من المتاجر تبيع بسكويت خاص للتسنين، إلا أن تكلفته ستجعل الأمّ والأبّ يبدآن بالبكاء بدلا من الطفل، قد تعتقدين بأننا نبالغ ولكن الحقيقة غير ذلك في ضوء ارتفاع الأسعار الحالي. وعلى العموم عندما تصنعين البسكويت المنزلي ستشعرين بالراحة أكثر لأنك تعلمين ما يأكله أطفالك.

الأشياء التي أنت ستحتاجين إليها:

• شوفان للطبخ

• ملح

• قرفة مطحونة

• زنجبيل مطحون

• جوزة طيب مطحون

• مسحوق نفخ العجين "بايكنغ باودر"

• 2 موز ناضجة

• فانيلا

• زيت نباتي

• وعاء متوسّطة

• وعاء كبيرة

• ورق زبده للخبز أو زبده لدهن صينية الخبز

• صينية خبز البسكويت

• مطحنة أو ماكنة تحضير الطعام للشوفان

• علب بلاستيكية لتخزين البسكويت

الخطوات:

1. قومي بطحن كمية كافية من الشوفان لعمل كأس واحد من طحين الشوفان. اطحنيه ناعما قدر الإمكان.

2. قومي بخلط كأس الشوفان الكامل، مع كأس طحين الشوفان، مع 1/4 ملعقة من أيّ من أو جميع من التوابل مع ملعقة صودا الخبيز في وعاء كبير. ضعيه جانبا للحظة.

3. اهرسي الموز الناضج في وعاء متوسّط. أضيفي 1 ملعقة فانيلا و3ملاعق زيت نباتي إلى الموز المهروس.

4. ضعي خليط الموز فوق خليط الطحين وحركيه جيدا. استعملي ملعقة لعمل كرات صغيرة من العجينة على الصينية المدهونة بالزبده.

5. اخبزي البسكويت على درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 12-15 دقيقة.

6. ضعي البسكويت على سلك التبريد قبل تخزينها في العلب البلاستيكية. دعي طفلك يتمتع بالطعم اللذيذ والفائدة القيمة لهذه البسكوتات الرائعة.

النصائح والتحذيرات:

• يمكنك استبدال الموز بهريس التفاح.

• تجنبي إضافة البيض أو الطحين للبسكويت. هذه المكونات يمكن أن تسبّب حسّاسية الغذاء إذا قدّمت لطفلك الرضيع قبل عيد ميلاده الأول.